Бійці 47 ОМБр показали, як ефектно нищать техніку і живу силу ворога

Палаюча російська бойова техніка. Фото: скриншот

Бійці 47 окремої механізованої бригади відбили чергову атаку російських загарбників. Для знищення ворога українські захисники вправно застосували безпілотники.

Відео своєї вправної роботи бійці виставили в Telegram у середу, 20 березня.

Читайте також:

Українські БпЛА нищать ворога

"Ворожа техніка, яка заїжджає в зону відповідальності 47 ОМБр — назад вже не повертається. Палимо її чітко та майстерно", — повідомили військові.

Бійці також повідомили, що окрім техніки вони також знищують і живу силу окупантів.

"Працює рота ударних БпЛА 47 окремої механізованої бригади", — говориться у повідомленні.

Нагадаємо, на Південному напрямку артилеристи Нацгвардії у взаємодії з пілотами дронів Третьої бригади оперативного призначення "Спартан" знищили весь особовий склад та чотири одиниці військової техніки противника.

Додамо, на Запорізькому напрямку прикордонники-аеророзвідники спільно із бійцями 23 бригади Нацгвардії "Хортиця" знищили замасковані позиції російських окупантів. Удар було завдано дронами-камікадзе.