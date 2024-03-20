Бойцы 47 ОМБр показали, как эффектно уничтожают технику и живую силу врага

Горящая российская боевая техника. Фото: скриншот

Бойцы 47-й отдельной механизированной бригады отбили очередную атаку российских захватчиков. Для уничтожения врага украинские защитники умело применили беспилотники.

Видео своей умелой работы бойцы выставили в Telegram в среду, 20 марта.

Читайте также:

Украинские БпЛА уничтожают врага

"Вражеская техника, которая заезжает в зону ответственности 47 ОМБр — назад уже не возвращается. Зжигаем ее четко и мастерски", — сообщили военные.

Бойцы также сообщили, что кроме техники они также уничтожают живую силу оккупантов.

"Работает рота ударных БпЛА 47 отдельной механизированной бригады", — говорится в сообщении.

Напомним, на Южном направлении артиллеристы Нацгвардии во взаимодействии с пилотами дронов 3-й бригады оперативного назначения "Спартан" уничтожили весь личный состав и четыре единицы военной техники противника.

Добавим, в Запорожском направлении пограничники-аэроразведчики совместно с бойцами 23-й бригады Нацгвардии "Хортица" уничтожили замаскированные позиции российских оккупантов. Удар был нанесен дронами-камикадзе.