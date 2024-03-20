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Бойцы 47 ОМБр показали, как эффектно уничтожают технику и живую силу врага

20 марта 2024 10:09
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Бойцы 47 ОМБр показали, как эффектно уничтожают технику и живую силу врага
Горящая российская боевая техника. Фото: скриншот
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Бойцы 47-й отдельной механизированной бригады отбили очередную атаку российских захватчиков. Для уничтожения врага украинские защитники умело применили беспилотники.

Видео своей умелой работы бойцы выставили в Telegram в среду, 20 марта.

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"Вражеская техника, которая заезжает в зону ответственности 47 ОМБр — назад уже не возвращается. Зжигаем ее четко и мастерски", — сообщили военные.

Бойцы также сообщили, что кроме техники они также уничтожают живую силу оккупантов.

"Работает рота ударных БпЛА 47 отдельной механизированной бригады", — говорится в сообщении.

Напомним, на Южном направлении артиллеристы Нацгвардии во взаимодействии с пилотами дронов 3-й бригады оперативного назначения "Спартан" уничтожили весь личный состав и четыре единицы военной техники противника.

Добавим, в Запорожском направлении пограничники-аэроразведчики совместно с бойцами 23-й бригады Нацгвардии "Хортица" уничтожили замаскированные позиции российских оккупантов. Удар был нанесен дронами-камикадзе.

война
ВСУ
Украина
военная техника
оккупанты
дроны

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