Бойцы 47 ОМБр показали, как эффектно уничтожают технику и живую силу врага
Бойцы 47-й отдельной механизированной бригады отбили очередную атаку российских захватчиков. Для уничтожения врага украинские защитники умело применили беспилотники.
Видео своей умелой работы бойцы выставили в Telegram в среду, 20 марта.
Украинские БпЛА уничтожают врага
"Вражеская техника, которая заезжает в зону ответственности 47 ОМБр — назад уже не возвращается. Зжигаем ее четко и мастерски", — сообщили военные.
Бойцы также сообщили, что кроме техники они также уничтожают живую силу оккупантов.
"Работает рота ударных БпЛА 47 отдельной механизированной бригады", — говорится в сообщении.
Напомним, на Южном направлении артиллеристы Нацгвардии во взаимодействии с пилотами дронов 3-й бригады оперативного назначения "Спартан" уничтожили весь личный состав и четыре единицы военной техники противника.
Добавим, в Запорожском направлении пограничники-аэроразведчики совместно с бойцами 23-й бригады Нацгвардии "Хортица" уничтожили замаскированные позиции российских оккупантов. Удар был нанесен дронами-камикадзе.
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