Українські військові уразили техніку ворога на Бєлгородщині - деталі

Російська техніка. Фото: скриншот з відео

Українські захисники продовжують ліквідацію російських окупантів та їхньої техніки. Так, оператори ударних дронів 92-Ї ОШБр імені Івана Сірка уразили гармати, укриття та особовий склад ворога на території Бєлгородської області.

Відповідне відео оприлюднив Командир батальйону Юрій Федоренко з позивним "Ахіллес" у Telegram.

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Командир зазначив, що Росія посилює обстріли Харкова ракетами, бомбами, балістикою та безпілотниками. А у понеділок пуски ФАБів здійснювалися з території Білгородської області, тому відповідь від України "не забарилася".

Захисники уразили на території російського регіону законні військові цілі: танки, гармати, укриття, особовий склад та іншого.