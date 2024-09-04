Українські військові уразили техніку ворога на Бєлгородщині - деталі

Бійці 92-ї ОШБр уразили техніку та особовий склад ворога на Бєлгородщині — відео
Українські захисники продовжують ліквідацію російських окупантів та їхньої техніки. Так, оператори ударних дронів 92-Ї ОШБр імені Івана Сірка уразили гармати, укриття та особовий склад ворога на території Бєлгородської області.
Відповідне відео оприлюднив Командир батальйону Юрій Федоренко з позивним "Ахіллес" у Telegram.
Знищення російської техніки у Бєлгородській області
Командир зазначив, що Росія посилює обстріли Харкова ракетами, бомбами, балістикою та безпілотниками. А у понеділок пуски ФАБів здійснювалися з території Білгородської області, тому відповідь від України "не забарилася".
Захисники уразили на території російського регіону законні військові цілі: танки, гармати, укриття, особовий склад та іншого.
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