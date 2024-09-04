Украинские военные поразили технику врага на Белгородщине - детали

Бойцы 92-й ОШБр поразили технику и личный состав врага на Белгородщине — видео
Украинские защитники продолжают ликвидацию российских окупантов и их техники. Так, операторы ударных дронов 92-й ОШБр имени Ивана Сирко поразили пушки, укрытие и личный состав врага на территории Белгородской области.
Соответствующее видео обнародовал Командир батальона Юрий Федоренко с позывным "Ахиллес" в Telegram.
Уничтожение российской техники на Белгородщине
Командир отметил, что Россия усиливает обстрелы Харькова ракетами, бомбами, баллистами и беспилотниками. А в понедельник пуски ФАБов осуществлялись с территории Белгородской области, поэтому ответ от Украины "не заставил себя ждать".
Защитники поразили на территории российского региона законные военные цели: танки, пушки, укрытия, личный состав и прочее.
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