Украинские военные поразили технику врага на Белгородщине - детали

Российская техника. Фото: скриншот с видео

Украинские защитники продолжают ликвидацию российских окупантов и их техники. Так, операторы ударных дронов 92-й ОШБр имени Ивана Сирко поразили пушки, укрытие и личный состав врага на территории Белгородской области.

Соответствующее видео обнародовал Командир батальона Юрий Федоренко с позывным "Ахиллес" в Telegram.

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Командир отметил, что Россия усиливает обстрелы Харькова ракетами, бомбами, баллистами и беспилотниками. А в понедельник пуски ФАБов осуществлялись с территории Белгородской области, поэтому ответ от Украины "не заставил себя ждать".

Защитники поразили на территории российского региона законные военные цели: танки, пушки, укрытия, личный состав и прочее.