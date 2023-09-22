Бійці ГУР намагалися здійснити висадку в Енергодарі: деталі спецоперації

Підготовка українських бійців до запливу в Енергодар. Фото: 24Канал

Стало відомо, що спеціальний підрозділ ГУР "Артан" та інші складові Сил Оборони України декілька разів проводили спецоперацію в тимчасово окупованому Енергодарі й намагалися захопити частину берегу. Однак, виконати завдання на той час не вдалося через сильну лінію оборони російських окупантів.

Про деталі спецоперації розповів командир "Артану" Андрій Мельник

в інтерв'ю для видання 24Канал.

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За словами Мельника, до виконання спецоперації залучили не лише підрозділ ГУР, але й артилерію та навіть водолазів, які досліджували, чи замінована берегова лінія. Бійцям поставили завдання: здійснити висадку на берег, захопити його частину, закріпитися та поступово витісняти ворогів.

Однак, як каже Андрій Мельник з позивним "Фаворит", повністю виконати завдання не вдалося через сильну лінію оборони росіян. Тому, українські захисники змушені були тимчасово відступити.

"Зрозуміло, виконати завдання важливо, але якщо взяти маленький шматок землі ціною половини взводу, такі рішення ніхто не приймає. І це цілком нормально. На війні не завжди все виходить так, як було задумано, але треба вміти повернутись, підготуватися і продовжити з того моменту, на якому зупинилися", — каже "Фаворит".

Командир також додав, що підготовка до подібних спецоперацій проводиться вкрай ретельно. Вона починається за тижні, а інколи навіть за місяці до виконання.

"Обов'язкова агентурна робота. Отримуємо інформацію від жителів поки що окупованих територій, можливо, колаборантів або росіян, які працюють на нас. Таких, треба сказати, дуже багато", — розповів Мельник.

Нещодавно, у тимчасово окупованому Енергодарі Запорізької області місцевий Рух Опору та спецпризначенці ГУР МО "привітали" влучним пострілом окупантів з "днем підрозділів з питань міграції системи МВС РФ".