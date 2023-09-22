Бойцы ГУР пытались совершить высадку в Энергодаре: детали спецоперации

Подготовка украинских бойцов к заплыву в Энергодар. Фото: 24Канал

Стало известно, что специальное подразделение ГУР "Артан" и другие составляющие Сил Обороны Украины несколько раз проводили спецоперацию во временно оккупированном Энергодаре и пытались захватить часть берега. Однако, выполнить задачу на то время не удалось из-за сильной линии обороны российских оккупантов.

О деталях спецоперации рассказал командир "Артана" Андрей Мельник

в интервью для издания 24Канал.

Читайте также:

Спецоперация в Энергодаре

По словам Мельника, к выполнению спецоперации привлекли не только подразделение ГУР, но и артиллерию и даже водолазов, которые исследовали заминирована ли береговая линия. Бойцам поставили задачу: высадиться на берег, захватить его часть, закрепиться и постепенно вытеснять врагов.

Однако, как говорит Андрей Мельник с позывным "Фаворит", полностью выполнить задачу не удалось из-за сильной линии обороны россиян. Поэтому украинские защитники вынуждены были временно отступить.

"Конечно, выполнить задачу важно, но если взять маленький кусок земли ценой половины взвода, такие решения никто не принимает. И это вполне нормально. На войне не всегда все получается так, как было задумано, но надо уметь вернуться, подготовиться и продолжить момента, на котором остановились", — говорит "Фаворит".

Командир также добавил, что подготовка к подобным спецоперациям проводится очень тщательно. Она начинается за недели, а иногда даже за месяцы до исполнения.

"Обязательная агентурная работа. Получаем информацию от жителей пока оккупированных территорий, возможно, коллаборантов или работающих на нас россиян. Таких, надо сказать, очень много", — рассказал Мельник.

Недавно, во временно оккупированном Энергодаре Запорожской области местное Движение Сопротивления и спецназовцы ГУР МО "поздравили" точным выстрелом оккупантов с "днем подразделений по миграции системы МВД РФ".