Біля Авдіївки бійці 3 ОШБр завдали потужного удару по скупченню окупантів — вражаючі кадри

Момент знищення ворожої цілі. Фото: скриншот

В районі Авдіївки на Донеччині військові Третьої штурмової бригади завдали удару по місцю дислокації командного складу ворожого підрозділу. Крім того, бійцям вдалося знищити російську гаубицю у самому місті, яка обстрілювала позиції українських захисників.

Відео майстерної роботи показали у 3 ОШБр.

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Знищення росіян на Авдіївському напрямку

"Ліквідовано місце дислокації командного складу ворожого підрозділу, проти якого б’ється на Авдіївському напрямку Третя штурмова бригада. Також знищено гаубицю Д-30 у самій Авдіївці, вогнем якої ворог міг діставати наші позиці й техніку", — розповіли у 3 ОШБр, говорячи про знищення ворожих цілей.

Зазначається, що спочатку ворожу ціль помітили розвідники батальйону безпілотних систем, після чого бійці 2-ї артбатареї "Martial Family" 2-го самохідного артилерійського дивізіону завдали потужних артилерійських ударів по ній.

Нагадаємо, декілька днів тому прикордонники знищили спостережний пункт росіян на Харківщині.

Раніше підрозділи ДПСУ завдали удару по протитанковій гарматі окупантів, використавши для цього безпілотний літальний апарат. Також там показали, як "запалюють" військову техніку окупантів на Запоріжжі.