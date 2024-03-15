Около Авдеевки бойцы 3 ОШБр нанесли мощный удар по скоплению оккупантов — впечатляющие кадры

Момент уничтожения враждебной цели. Фото: скриншот

В районе Авдеевки Донецкой области военные Третьей штурмовой бригады нанесли удар по месту дислокации командного состава вражеского подразделения. Кроме того, бойцам удалось уничтожить российскую гаубицу в самом городе, обстреливавшую позиции украинских защитников.

Видео мастерской работы показали в 3 ОШБр.

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Уничтожение россиян на Авдеевском направлении

"Ликвидировано место дислокации командного состава вражеского подразделения, против которого сражается на Авдеевском направлении Третья штурмовая бригада. Также уничтожена гаубица Д-30 в самой Авдеевке, огнем которой враг мог доставать наши займы и технику", — рассказали в 3 ОШБр, говоря уничтожение враждебных целей

Отмечается, что сначала враждебную цель заметили разведчики батальона беспилотных систем, после чего бойцы 2-й артбатареи Martial Family 2-го самоходного артиллерийского дивизиона нанесли мощные артиллерийские удары по ней.

Напомним, несколько дней назад пограничники уничтожили наблюдательный пункт россиян Харьковщины.

Ранее подразделения ГНСУ нанесли удар по противотанковой пушке оккупантов, использовав для этого беспилотный летательный аппарат. Также там показали, как "зажигают" военную технику оккупантов на Запорожье.