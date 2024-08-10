Кірбі пояснив, чому США не заперечують щодо прориву в Курській області

Радник Білого дому Джон Кірбі. Фото: ЄП

Радник Білого дому Джон Кірбі заявив, що Сполучені Штати Америки підтримують зв'язок з українською стороною щодо прориву кордону в Курській області. Водночас у Вашингтоні не готові давати будь-які коментарі стосовно цього.

Про це пише Голос Америки у суботу, 10 серпня.

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"Я думаю, що залишу тут місце, аби дозволити Україні так чи інакше говорити про свої воєнні операції", — сказав Кірбі.

За його словами, США підтримують зв’язок з українськими колегами та працюють над тим, аби краще зрозуміти, що вони роблять, які їхні цілі та стратегія.

Однак посадовець відмовився дати характеристику ситуації в Курській області та уточнив, що варто дочекатися моменту, коли Вашингтон матиме краще уявлення про події на російській території.

Водночас Кірбі наголосив, що українська армія не порушувала обмежень щодо ударів американською зброєю вглиб російської території. Вони використовують її в зоні, де США раніше дозволяли транскордонні удари.

"Кінцева мета тут — допомогти Україні захистити себе, і ми просто подивимося, що про це скаже Україна", — підсумував він.