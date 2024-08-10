Кирби объяснил, почему США не возражают по поводу прорыва в Курской области

Советник Белого дома Джон Кирби. Фото: ЕП

Советник Белого дома Джон Кирби заявил, что Соединенные Штаты Америки поддерживают связь с украинской стороной по поводу прорыва границы в Курской области. В то же время в Вашингтоне не готовы давать какие-либо комментарии по этому поводу.

Об этом пишет Голос Америки в субботу, 10 августа.

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Прорыв в Курской области

"Я думаю, что оставлю здесь место, чтобы позволить Украине так или иначе говорить о своих военных операциях", — сказал Кирби.

По его словам, США поддерживают связь с украинскими коллегами и работают над тем, чтобы лучше понять, что они делают, каковы их цели и стратегия.

Однако чиновник отказался дать характеристику ситуации в Курской области и уточнил, что стоит дождаться момента, когда у Вашингтона будет лучшее представление о событиях на российской территории.

В то же время Кирби подчеркнул, что украинская армия не нарушала ограничений ударов американским оружием вглубь российской территории. Они используют ее в зоне, где США раньше разрешали трансграничные удары.

"Конечная цель здесь — помочь Украине защитить себя, и мы просто посмотрим, что об этом скажет Украина", — подытожил он.