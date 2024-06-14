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Більше тисячі росіян, танки та артилерія — Генштаб заявив про втрати окупантів на фронті

14 червня 2024 08:42
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор
Генштаб заявиви про втрати окупантів на фронті 14 червня
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: Facebook Генштабу
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор

Українські військові проддовжжують нищити окупантів на всіх напрямках фронту. За минулу добу армія Росії не дорахувалась ще 1250 своїх бійців, також були спалені танки, артилерія та інша військова техніка країни-агресора. 

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України у Facebook у п'ятницю, 14 червня. 

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Втрати ворога в Україні

За попередніми даними Генерального штабу, цієї доби ворог втратив 1250 чоловік особового складу. Також українські військові завдали ударів по техніці ворога, знищивши танки, артилерію та інші одиниці військової техніки.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 14.06.24 орієнтовно склали:

особового складу — близько/ about 524060 (+1250) осіб;

танків — 7936 (+8) одиниць;

бойових броньованих машин — 15234 (+26) одиниць;

артилерійських систем — 13818 (+48) одиниць;

РСЗВ — 1101 (+2) одиниці;

засоби ППО — 849 (+3) одиниці;

літаків — 359 (+0) одиниць;

гелікоптерів — 326 (+0) одиниць;

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 11097 (+22) одиниці;

крилаті ракети — 2286 (+1) одиниця;

кораблі /катери — 28 (+0) одиниць;

підводні човни — 1 (+0) одиниць;

автомобільної техніки та автоцистерн — 18854 (+60) одиниць;

спеціальна техніка — 2310 (+16) одиниць.

Допис Генштабу
Допис Генштабу у Facebook

У Генштабі зазначили, що дані щодо втрат ворога та його теххніки уточнюються. 

Нагадаємо, чоловіків до 25 років можуть призвати до війська, якщо вони раніше служили або закінчили військову кафедру. Такі українців вважаються військовозобов'язаними і належать до числа резервістів. 

Через масштабну повітряну тривогу 14 червня та російські обстріли в Україні Польща та країни-союзники підняли у небо свої винищувачі

Україна
втрати окупантів
окупанти
війна в Україні
Росія
ЗСУ

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