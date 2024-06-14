Генштаб заявил о потерях окупантов на фронте 14 июня

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: Facebook Генштаба

Украинские военные продолжают уничтожать оккупантов по всем направлениям фронта. За прошедшие сутки армия России не досчиталась еще 1250 бойцов, также были сожжены танки, артиллерия и другая военная техника страны-агрессора.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в Facebook в пятницу, 14 июня.

Читайте также:

Потери врага в Украине

По предварительным данным Генерального штаба, в эти сутки враг потерял 1250 человек личного состава. Также украинские военные нанесли удары по технике врага, уничтожив танки, артиллерию и другие единицы военной техники.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 14.06.24 ориентировочно составили:

личного состава — около/ about 524060 (+1250) человек;

танков — 7936 (+8) единиц;

боевых бронированных машин — 15234 (+26) единиц;

артиллерийских систем — 13818 (+48) единиц;

РСЗО — 1101 (+2) единицы;

средства ПВО — 849 (+3) единицы;

самолетов — 359 (+0) единиц;

вертолетов — 326 (+0) единиц;

БПЛА оперативно-тактического уровня — 11097 (+22) единицы;

крылатые ракеты — 2286 (+1) единица;

корабли /катера — 28 (+0) единиц;

подводные лодки — 1 (+0) единиц;

автомобильной техники и автоцистерн — 18854 (+60) единиц;

специальная техника — 2310 (+16) единиц.

Сообщение Генштаба в Facebook

В Генштабе отметили, что данные по потерям врага и его техники уточняются.

Напомним, мужчин до 25 лет могут призвать в армию, если они раньше служили или окончили военную кафедру. Такие украинцы считаются военнообязанными и принадлежат к числу резервистов.

Из-за масштабной воздушной тревоги 14 июня и российских обстрелов в Украине Польша и страны-союзники подняли в небо свои истребители.