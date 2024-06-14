Генштаб заявил о потерях окупантов на фронте 14 июня

Более тысячи россиян, танки и артиллерия — Генштаб заявил о потерях оккупантов на фронте
Украинские военные продолжают уничтожать оккупантов по всем направлениям фронта. За прошедшие сутки армия России не досчиталась еще 1250 бойцов, также были сожжены танки, артиллерия и другая военная техника страны-агрессора.
Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в Facebook в пятницу, 14 июня.
Потери врага в Украине
По предварительным данным Генерального штаба, в эти сутки враг потерял 1250 человек личного состава. Также украинские военные нанесли удары по технике врага, уничтожив танки, артиллерию и другие единицы военной техники.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 14.06.24 ориентировочно составили:
личного состава — около/ about 524060 (+1250) человек;
танков — 7936 (+8) единиц;
боевых бронированных машин — 15234 (+26) единиц;
артиллерийских систем — 13818 (+48) единиц;
РСЗО — 1101 (+2) единицы;
средства ПВО — 849 (+3) единицы;
самолетов — 359 (+0) единиц;
вертолетов — 326 (+0) единиц;
БПЛА оперативно-тактического уровня — 11097 (+22) единицы;
крылатые ракеты — 2286 (+1) единица;
корабли /катера — 28 (+0) единиц;
подводные лодки — 1 (+0) единиц;
автомобильной техники и автоцистерн — 18854 (+60) единиц;
специальная техника — 2310 (+16) единиц.
В Генштабе отметили, что данные по потерям врага и его техники уточняются.
Напомним, мужчин до 25 лет могут призвать в армию, если они раньше служили или окончили военную кафедру. Такие украинцы считаются военнообязанными и принадлежат к числу резервистов.
Из-за масштабной воздушной тревоги 14 июня и российских обстрелов в Украине Польша и страны-союзники подняли в небо свои истребители.
Читайте Новини.LIVE!