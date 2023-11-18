Більшість фінів переконані у майбутній перемозі України, — опитування
Більшість громадян Фінляндії вважають, що Росія програє війну та виведе свої війська з території України. Повністю погоджуються з цим 57% опитаних, ще 28% — скоріше погоджуються.
Про це свідчить опитування цінностей і настроїв фінського населення, здійснене Фінським форумом бізнесу та політики (EVA).
Фіни вірять у перемогу України
Практично така ж кількість фінів (56% і 28%) вважають, що Україна повинна повернути території, які Росія окупувала після повномасштабного вторгнення в лютому 2022 року.
На питання, чи має бути повернутий і Крим, 38% повністю згодні, 42% — переважно згодні.
Загалом понад 80% також згодні, що Росія має виплатити компенсацію за відбудову України.
Винні у військових злочинах мають відповісти
63% громадян Фінляндії вважають за необхідне, а понад чверть (27%) радше погоджуються, що винні у воєнних злочинах в Україні були притягнуті до відповідальності. Причому це, на думку 51% респондентів, має стосуватись і топ-керівництва РФ, а 27% стверджують, що в Росії для цього має відбутись зміна влади.
Крім того, у Фінляндії більшість опитаних (55%) також вважають, що Україна була б хорошим кандидатом на вступ до НАТО в майбутньому, тоді як лише 15% фінів проти цього.
Раніше ми повідомляли, що прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо на засіданні партійної ради Коаліційної партії висловив припущення, коли стартують переговори між Європейським Союзом та Україною. На його думку, це може початися вже в грудні.
Нагадуємо, що Президент України Володимир Зеленський поговорив телефоном з лідером Фінляндії Саулі Нііністьо. Він висловив вдячність за наданий вже 19-й пакет військової допомоги для нашої держави від країни.
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