Большинство финнов убеждены в будущей победе Украины, — опрос

Проукраинский митинг в Финляндии. Фото: Time

Большинство граждан Финляндии считают, что Россия проигрывает войну и выведет войска с территории Украины. Полностью согласны с этим 57% опрошенных, еще 28% — скорее соглашаются.

Об этом свидетельствует опрос ценностей и настроений финского населения, проведенный Финским форумом бизнеса и политики (EVA).

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Практически такое же количество финнов (56 и 28%) считают, что Украина должна вернуть территории, которые Россия оккупировала после полномасштабного вторжения в феврале 2022 года.

На вопрос, должен ли быть возвращен и Крым, 38% полностью согласны, 42% — преимущественно согласны.

В общей сложности более 80% также согласны, что Россия должна выплатить компенсацию за восстановление Украины.

Виновные в военных преступлениях должны ответить

63% граждан Финляндии считают необходимым, а более четверти (27%) скорее соглашаются, что виновные в военных преступлениях в Украине были привлечены к ответственности. Причем это, по мнению 51% респондентов, должно относиться и к топ-руководству РФ, а 27% утверждают, что в России для этого должна произойти смена власти.

Кроме того, в Финляндии большинство опрошенных (55%) также считают, что Украина была бы хорошим кандидатом на вступление в НАТО в будущем, тогда как только 15% финнов против этого.

Ранее мы сообщали, что премьер-министр Финляндии Петтери Орпо на заседании партийного совета Коалиционной партии высказал предположение о старте переговоров между Европейским Союзом и Украиной. По его мнению, это может начаться уже в декабре.

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский поговорил по телефону с лидером Финляндии Саули Нииностио. Он выразил благодарность за предоставленный уже 19-й пакет военной помощи для нашего государства от страны.