Большинство финнов убеждены в будущей победе Украины, — опрос
Большинство граждан Финляндии считают, что Россия проигрывает войну и выведет войска с территории Украины. Полностью согласны с этим 57% опрошенных, еще 28% — скорее соглашаются.
Об этом свидетельствует опрос ценностей и настроений финского населения, проведенный Финским форумом бизнеса и политики (EVA).
Финны верят в победу Украины
Практически такое же количество финнов (56 и 28%) считают, что Украина должна вернуть территории, которые Россия оккупировала после полномасштабного вторжения в феврале 2022 года.
На вопрос, должен ли быть возвращен и Крым, 38% полностью согласны, 42% — преимущественно согласны.
В общей сложности более 80% также согласны, что Россия должна выплатить компенсацию за восстановление Украины.
Виновные в военных преступлениях должны ответить
63% граждан Финляндии считают необходимым, а более четверти (27%) скорее соглашаются, что виновные в военных преступлениях в Украине были привлечены к ответственности. Причем это, по мнению 51% респондентов, должно относиться и к топ-руководству РФ, а 27% утверждают, что в России для этого должна произойти смена власти.
Кроме того, в Финляндии большинство опрошенных (55%) также считают, что Украина была бы хорошим кандидатом на вступление в НАТО в будущем, тогда как только 15% финнов против этого.
Ранее мы сообщали, что премьер-министр Финляндии Петтери Орпо на заседании партийного совета Коалиционной партии высказал предположение о старте переговоров между Европейским Союзом и Украиной. По его мнению, это может начаться уже в декабре.
Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский поговорил по телефону с лидером Финляндии Саули Нииностио. Он выразил благодарность за предоставленный уже 19-й пакет военной помощи для нашего государства от страны.
Читайте Новини.LIVE!