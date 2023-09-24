Б'ють рекорди: ЗМІ підрахували небойові втрати військових літаків РФ
Нещодавно в Воронезькій області РФ розбився ще один російський військовий літак Су-34, який став 34 у списку особистих рекордів небойових втрат. Однак журналісти підрахували, скільки ж загалом в Росії подібних рекордсменів.
Відповідну інфографіку оприлюднив The Insider.
Скільки військових літаків ввійшли до списку небойових втрати РФ
Падіння надзвукового винищувача-бомбардувальника Су-34 у Воронезькій області, за даними Міноборони РФ, спричинила "технічна несправність". Обидва льотчики катапультувалися. Однак цей інцидент далеко не поодинокий випадок подібних падінь дорогих військових літаків у Росії.
The Insider підрахував кількість небойових втрат російської військової авіації та визначив регіони, де це найчастіше сталося, включаючи окуповані території України і Білорусі. Загалом втрати становлять 25 літаків і 9 вертольотів.
Перше місце посідає Ростовська область, де впало чотири літаки та один вертоліт, вижили обидва екіпажі.
Дихає їй у потилицю загарбаний росіянами Крим, де сталися три аварії літаків та одного вертольота.
Третю позицію разом займають Бєлгородська область і Краснодарський край, де відбулося по три випадки падіння військової авіації.
На останньому місці перебувають Іркутська область і Азовське море, де впали по одній одиниці — десь екіпаж вижив, а десь ні.
Нагадаємо, що ще 18 вересня невідомі диверсанти підірвали на аеродромі у Підмосков'ї два літаки та гелікоптер. У керівництва РФ істерика, оскільки на цьому аеродромі базуються урядові літаки, так звані "літаки судного дня" та спеціальні літаки-розвідники.