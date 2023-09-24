Б'ють рекорди: ЗМІ підрахували небойові втрати військових літаків РФ

Збитий російський літак. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Нещодавно в Воронезькій області РФ розбився ще один російський військовий літак Су-34, який став 34 у списку особистих рекордів небойових втрат. Однак журналісти підрахували, скільки ж загалом в Росії подібних рекордсменів.

Відповідну інфографіку оприлюднив The Insider.

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Падіння надзвукового винищувача-бомбардувальника Су-34 у Воронезькій області, за даними Міноборони РФ, спричинила "технічна несправність". Обидва льотчики катапультувалися. Однак цей інцидент далеко не поодинокий випадок подібних падінь дорогих військових літаків у Росії.

Інфографіка небойових втрат військової авіації РФ. Фото: The Insider

The Insider підрахував кількість небойових втрат російської військової авіації та визначив регіони, де це найчастіше сталося, включаючи окуповані території України і Білорусі. Загалом втрати становлять 25 літаків і 9 вертольотів.

Перше місце посідає Ростовська область, де впало чотири літаки та один вертоліт, вижили обидва екіпажі.

Дихає їй у потилицю загарбаний росіянами Крим, де сталися три аварії літаків та одного вертольота.

Третю позицію разом займають Бєлгородська область і Краснодарський край, де відбулося по три випадки падіння військової авіації.

На останньому місці перебувають Іркутська область і Азовське море, де впали по одній одиниці — десь екіпаж вижив, а десь ні.

Нагадаємо, що ще 18 вересня невідомі диверсанти підірвали на аеродромі у Підмосков'ї два літаки та гелікоптер. У керівництва РФ істерика, оскільки на цьому аеродромі базуються урядові літаки, так звані "літаки судного дня" та спеціальні літаки-розвідники.