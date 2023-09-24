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Бьют рекорды: СМИ подсчитали небоевые потери военных самолетов РФ

24 сентября 2023 06:51
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Бьют рекорды: СМИ подсчитали небоевые потери военных самолетов РФ
Сбитый российский самолет. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Недавно в Воронежской области РФ разбился еще один российский военный самолет Су-34, ставший 34 в списке личных рекордов небоевых потерь. Однако журналисты подсчитали, сколько же всего в России подобных рекордсменов.

Соответствующую инфографику обнародовал The Insider.

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Падение сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 в Воронежской области, по данным Минобороны РФ, повлекла "техническая неисправность". Оба летчика катапультировались. Однако этот инцидент далеко не редкий случай подобных падений дорогих военных самолетов в России.

Инфографика небоевых потерь военной авиации РФ от The Insider
Инфографика небоевых потерь военной авиации РФ. Фото: The Insider

The Insider подсчитал количество небоевых потерь российской военной авиации и определил регионы, где это чаще всего произошло, включая оккупированные территории Украины и Белорусь. В общей сложности потери составляют 25 самолетов и 9 вертолетов.

Первое место занимает Ростовская область, где упали четыре самолета и один вертолет, выжили оба экипажа.

Дышит ей в затылок захваченный россиянами Крым, где произошли три аварии самолетов и одного вертолета.

Третью позицию вместе занимают Белгородская область и Краснодарский край, где произошло по три случая падения военной авиации.

На последнем месте находятся Иркутская область и Азовское море, где упали по одной единице — где экипаж выжил, а где нет.

Напомним, что еще 18 сентября неизвестные диверсанты взорвали на аэродроме в Подмосковье два самолета и вертолет. У руководства РФ истерика, поскольку на этом аэродроме базируются правительственные самолеты, так называемые "самолеты судного дня" и специальные самолеты-разведчики.

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