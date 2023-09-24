Бьют рекорды: СМИ подсчитали небоевые потери военных самолетов РФ
Недавно в Воронежской области РФ разбился еще один российский военный самолет Су-34, ставший 34 в списке личных рекордов небоевых потерь. Однако журналисты подсчитали, сколько же всего в России подобных рекордсменов.
Соответствующую инфографику обнародовал The Insider.
Сколько военных самолетов вошли в список небоевых потерь РФ
Падение сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 в Воронежской области, по данным Минобороны РФ, повлекла "техническая неисправность". Оба летчика катапультировались. Однако этот инцидент далеко не редкий случай подобных падений дорогих военных самолетов в России.
The Insider подсчитал количество небоевых потерь российской военной авиации и определил регионы, где это чаще всего произошло, включая оккупированные территории Украины и Белорусь. В общей сложности потери составляют 25 самолетов и 9 вертолетов.
Первое место занимает Ростовская область, где упали четыре самолета и один вертолет, выжили оба экипажа.
Дышит ей в затылок захваченный россиянами Крым, где произошли три аварии самолетов и одного вертолета.
Третью позицию вместе занимают Белгородская область и Краснодарский край, где произошло по три случая падения военной авиации.
На последнем месте находятся Иркутская область и Азовское море, где упали по одной единице — где экипаж выжил, а где нет.
Напомним, что еще 18 сентября неизвестные диверсанты взорвали на аэродроме в Подмосковье два самолета и вертолет. У руководства РФ истерика, поскольку на этом аэродроме базируются правительственные самолеты, так называемые "самолеты судного дня" и специальные самолеты-разведчики.