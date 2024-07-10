США нададуть 7 млн доларів на жіноче спорядження для ЗСУ

Державний секретар США Ентоні Блінкен. Фото: REUTERS/Gabriel Kuchta/File Photo

Державний секретар США Ентоні Блінкен оголосив про допомогу для українських жінок-військових. Йдеться про понад 7 мільйонів доларів.

Про це Ентоні Блінкен сказав на прийомі після круглого столу НАТО "Жінки, мир, безпека", передає заступниця міністра оборони Наталія Калмикова у Facebook та Arm Women Now в Instagram у середу, 10 липня.

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Допомога включатиме понад 10 тисяч уніформ, взуття та іншого необхідного спорядження.

"Надто часто українські військовослужбовиці не мають необхідного спорядження для задоволення своїх унікальних потреб в повному обсязі. Сьогодні ми робимо крок, щоб виправити це, оголосивши, що країни-члени НАТО виділять понад 7 мільйонів доларів США на закупівлю обладнання для жінок у Збройних силах України. Ми аплодуємо кожному союзнику, який виступив, щоб допомогти в цій ініціативі", — заявив Блінкен.

Калмикова зазначила, що перемовини з НАТО щодо можливості додаткового фінансування виробництва жіночої військової форми та бронежилетів для ЗСУ велися з 2023 року та досягли значного прогресу у березні 2024 року, коли відбулася зустріч зі спеціальною представницею генерального секретаря НАТО у справах жінок, миру і безпеки Ірен Фелін та головою представництва НАТО в Україні Карен МакТір.

На цій зустрічі домовилися про обмін досвідом, консультації та взаємодопомогу у впровадженні принципів гендерної рівності у Силах безпеки та оборони України. До того ж йдеться також про значну фінансову допомогу, яка сприятиме забезпеченню жінок-військовослужбовців необхідною амуніцією та обладнанням.

Допис Калмикової. Фото: скриншот

"У межах комплексного пакета допомоги НАТО для України ми профінансуємо початкове виробництво бронежилетів, зимової форми і тактичного взуття для жінок-військовослужбовиць ЗСУ", — додала спеціальна представниця генсека НАТО Ірен Феллін.

Допис Arm Women Now. Фото: скриншот

Нагадаємо, жінки мають право стати на військовий облік за власним бажанням. Ті громадянки, які хочуть добровільно приєднатися до лав Збройних сил України, мають звернутися до територіального центру комплектування за місцем своєї реєстрації.

Раніше близько 500 комплектів військового фірмового одягу ArmWomen отримали українські жінки-прикордонники. Наразі бригади Національної гвардії "Рубіж", "Буревій" та "Азов" повністю укомплектовані жіночою уніформою.