США предоставят 7 млн долларов на женское снаряжение для ВСУ

Государственный секретарь США Энтони Блинкен. Фото: REUTERS/Gabriel Kuchta/File Photo

Государственный секретарь США Энтони Блинкен объявил о помощи для украинских женщин-военных. Речь идет о более чем 7 миллионах долларов.

Об этом Энтони Блинкен сказал на приеме после круглого стола НАТО "Женщины, мир, безопасность", передает заместитель министра обороны Наталья Калмыкова в Facebook и Arm Women Now в Instagram в среду, 10 июля.

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Помощь будет включать более 10 тысяч униформ, обуви и другого снаряжения.

"Слишком часто украинские военнослужащие не имеют необходимого снаряжения для удовлетворения своих уникальных потребностей в полном объеме. Сегодня мы делаем шаг, чтобы исправить это, объявив, что страны-члены НАТО выделят более 7 миллионов долларов США на закупку оборудования для женщин в Вооруженных силах Украины. Мы аплодируем каждому союзнику, который выступил, чтобы помочь в этой инициативе", — заявил Блинкен.

Калмыкова отметила, что переговоры с НАТО о возможности дополнительного финансирования производства женской военной формы и бронежилетов для ВСУ велись с 2023 года и достигли значительного прогресса в марте 2024 года, когда состоялась встреча со специальным представителем генерального секретаря НАТО по делам женщин, мира и безопасности Ирен Фелин и главой представительства НАТО в Украине Карен МакТир.

На этой встрече договорились об обмене опытом, консультациях и взаимопомощи во внедрении принципов гендерного равенства в Силах безопасности и обороны Украины. К тому же речь идет также о значительной финансовой помощи, которая будет способствовать обеспечению женщин-военнослужащих необходимой амуницией и оборудованием.

Пост Калмыковой. Фото: скриншот

"В рамках комплексного пакета помощи НАТО для Украины мы профинансируем начальное производство бронежилетов, зимней формы и тактической обуви для женщин-военнослужащих ВСУ", — добавила специальный представитель генсека НАТО Ирен Феллин.

Пост Arm Women Now. Фото: скриншот

Напомним, женщины имеют право встать на военный учет по собственному желанию. Те гражданки, которые хотят добровольно присоединиться к рядам Вооруженных сил Украины, должны обратиться в территориальный центр комплектования по месту регистрации.

Ранее около 500 комплектов военной фирменной одежды ArmWomen получили украинские женщины-пограничники. В настоящее время бригады Национальной гвардии "Рубеж", "Буревій" и "Азов" полностью укомплектованы женской униформой.