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Блискавична операція — Ігнат розповів про збиття трьох ворожих Су-34

23 грудня 2023 08:56
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Блискавична операція — Ігнат розповів про збиття трьох ворожих Су-34
Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Фото: suspilne media
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів про збиття російських бомбардувальників Су-34. За його словами, це була блискуча операція Сил оборони України.

Про це Юрій Ігнат сказав в ефірі "Армія TV" та "Українське радіо".

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Збиття російських Су-34

За словами Ігната, пілоти ворожих літаків намагалися підлетіти ближче для задання ударів по бійцях ЗСУ. Він каже, що українським військовим вдалося застати їх зненацька. Після цього відбулася блискавична та витончена операція.

"Росіяни знахабніли, підлетіли ближче, намагалися вдарити керованими авіабомбами на більшу глибину оборони наших військ", — повідомив Ігнат.

Речник зазначив, що 500-кг КАБи можуть летіти 20-25 км, однак для удару потрібно підлітати ближче.

"Вони ризикнули невдало. Сподіваємося, таких ризиків окупанти робитимуть більше", — наголосив він.

Ігнат розповів, що подібне збиття російських літаків раніше було біля острова Зміїний, а також над Брянською областю. 

"Відразу три "жирних" цілі українські військові знищували на початку російської агресії, коли ворог поводив себе нахабно, залітаючи фактично над українськими містами", — зазначив речник.

За його словами, збиття трьох бортів російських окупантів стало "топ подією", і після цього ворог тричі подумає, чи потрібно підлітати до кордонів України.

Нагадаємо, українські сили ППО ліквідували на півдні три ворожі винищувачі Су-34. У мережі зʼявилися перші кадри приземлення пілотів, однак росіяни не показують самих літальних апаратів.

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