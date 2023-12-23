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Молниеносная операция — Игнат рассказал о сбитии трех вражеских Су-34

23 декабря 2023 08:56
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Молниеносная операция — Игнат рассказал о сбитии трех вражеских Су-34
Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. Фото: suspilne media
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал о сбитии российских бомбардировщиков Су-34. По его словам, это была блистательная операция Сил обороны Украины.

Об этом Юрий Игнат сказал в эфире "Армия TV" и "Украинское радио".

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По словам Игната, пилоты вражеских самолетов пытались подлететь поближе для нанесения ударов по бойцам ВСУ. Он говорит, что украинским военным удалось застать их врасплох. После этого состоялась молниеносная и изящная операция.

"Россияне обнаглели, подлетели ближе, пытались ударить управляемыми авиабомбами на большую глубину обороны наших войск", — сообщил Игнат.

Спикер отметил, что 500-кг КАБы могут лететь 20-25 км, однако для удара нужно подлетать поближе.

"Они рискнули неудачно. Надеемся, таких рисков оккупанты будут делать больше", — подчеркнул он.

Игнат рассказал, что подобное сбивание российских самолетов раньше было у острова Змеиный, а также над Брянской областью.

"Сразу три "жирных" цели украинские военные уничтожали в начале российской агрессии, когда враг вел себя нагло, залетая фактически над украинскими городами", — отметил спикер.

По его словам, сбивание трех бортов российских оккупантов стало "топ событием", и после этого враг трижды подумает, нужно ли подлетать к границам Украины.

Напомним, украинские силы ПВО ликвидировали на юге три вражеских истребителя Су-34. В сети появились первые кадры приземления пилотов, однако россияне не показывают сами летательные аппараты.

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