Росія втратила близько 1200 осіб особового складу за добу — звіт Генштабу

Близько 1200 окупантів за добу — Генштаб оприлюднив нові дані про втрати ворога
5 вересня 2024 08:11
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: uaairborne
В Україні сьогодні триває 925 день повномасштабного вторгнення Росії. За цей час російські військові втратили 621 550 осіб особового складу, з них 1200 лише протягом минулої доби.
Про це повідомила пресслужба Генштабу ЗСУ у четвер, 5 вересня.
Читайте також:
Втрати Росії на війні в Україні
У Генштабі оприлюднили інформацію про загальні бойові втрати противника із початку повномасштабного вторгнення. Так, станом на ранок 5 вересня, російська армія втратила:
- особового складу — близько 621550 (+1200) осіб;
- танків — 8624 (+6) одиниць;
- бойових броньованих машин — 16869 (+21) одиниць;
- артилерійських систем — 17725 (+31) одиниці;
- РСЗВ — 1 177 (+0) одиниць;
- засобів ППО — 940 (+0) одиниць;
- літаків — 368 (+0) одиниць;
- гелікоптерів — 328 (+0) одиниць;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня — 14658 (+42) одиниць;
- крилатих ракет — 2587 (+7) одиниць;
- кораблів — 28 (+0) одиниць;
- підводних човнів — 1 (+0) одиниця;
- автомобільної техніки та автоцистерн — 24044 (+37) одиниць;
- спеціальної техніки — 3024 (+10) одиниць.
Читайте Новини.LIVE!