Росія втратила близько 1200 осіб особового складу за добу — звіт Генштабу

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: uaairborne

В Україні сьогодні триває 925 день повномасштабного вторгнення Росії. За цей час російські військові втратили 621 550 осіб особового складу, з них 1200 лише протягом минулої доби.

Про це повідомила пресслужба Генштабу ЗСУ у четвер, 5 вересня.

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Орієнтовні втрати противника станом на ранок 5 вересня. Фото: Генштаб ЗСУ

Втрати Росії на війні в Україні

У Генштабі оприлюднили інформацію про загальні бойові втрати противника із початку повномасштабного вторгнення. Так, станом на ранок 5 вересня, російська армія втратила:

особового складу — близько 621550 (+1200) осіб;

танків — 8624 (+6) одиниць;

бойових броньованих машин — 16869 (+21) одиниць;

артилерійських систем — 17725 (+31) одиниці;

РСЗВ — 1 177 (+0) одиниць;

засобів ППО — 940 (+0) одиниць;

літаків — 368 (+0) одиниць;

гелікоптерів — 328 (+0) одиниць;

БпЛА оперативно-тактичного рівня — 14658 (+42) одиниць;

крилатих ракет — 2587 (+7) одиниць;

кораблів — 28 (+0) одиниць;

підводних човнів — 1 (+0) одиниця;

автомобільної техніки та автоцистерн — 24044 (+37) одиниць;

спеціальної техніки — 3024 (+10) одиниць.