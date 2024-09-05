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Близько 1200 окупантів за добу — Генштаб оприлюднив нові дані про втрати ворога

5 вересня 2024 08:11
Валерія Барановська - редактор
Росія втратила близько 1200 осіб особового складу за добу — звіт Генштабу
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: uaairborne
Валерія Барановська - редактор

В Україні сьогодні триває 925 день повномасштабного вторгнення Росії. За цей час російські військові втратили 621 550 осіб особового складу, з них 1200 лише протягом минулої доби.

Про це повідомила пресслужба Генштабу ЗСУ у четвер, 5 вересня.

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Орієнтовні втрати противника станом на ранок 5 вересня. Фото: Генштаб ЗСУ

Втрати Росії на війні в Україні

У Генштабі оприлюднили інформацію про загальні бойові втрати противника із початку повномасштабного вторгнення. Так, станом на ранок 5 вересня, російська армія втратила:

  • особового складу — близько 621550 (+1200) осіб;
  • танків — 8624 (+6) одиниць;
  • бойових броньованих машин — 16869 (+21) одиниць;
  • артилерійських систем — 17725 (+31) одиниці;
  • РСЗВ —  1 177 (+0) одиниць;
  • засобів ППО — 940 (+0) одиниць;
  • літаків — 368 (+0) одиниць;
  • гелікоптерів — 328 (+0) одиниць;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня — 14658 (+42) одиниць;
  • крилатих ракет — 2587 (+7) одиниць;
  • кораблів — 28 (+0) одиниць;
  • підводних човнів — 1 (+0) одиниця;
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 24044 (+37) одиниць;
  • спеціальної техніки — 3024 (+10) одиниць.
Близько 1200 окупантів за добу — Генштаб оприлюднив нові дані про втрати ворога - фото 2
Допис Генштабу ЗСУ. Фото: скриншот

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