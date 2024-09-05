Россия потеряла около 1200 человек личного состава за сутки — отчет Генштаба

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: uaairborne

В Украине сегодня длится 925-й день полномасштабного вторжения России. За это время российские военные потеряли 621 550 человек личного состава, из них 1200 только за прошедшие сутки.

Об этом сообщила пресс-служба Генштаба ВСУ в четверг, 5 сентября.

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Ориентировочные потери противника по состоянию на утро 5 сентября. Фото: Генштаб ВСУ

Потери России на войне в Украине

В Генштабе обнародовали информацию о всеобщих боевых потерях противника с начала полномасштабного вторжения. Так, по состоянию на утро 5 сентября, русская армия потеряла:

личного состава — около 621550 (+1200) человек;

танков — 8624 (+6) единиц;

боевых бронированных машин — 16869 (+21) единиц;

артиллерийских систем — 17725 (+31) единицы;

РСЗО — 1 177 (+0) единиц;

средств ПВО — 940 (+0) единиц;

самолетов — 368 (+0) единиц;

вертолетов — 328 (+0) единиц;

БпЛА оперативно-тактического уровня — 14658 (+42) единиц;

крылатых ракет — 2587 (+7) единиц;

кораблей — 28 (+0) единиц;

подводных лодок — 1 (+0) единица;

автомобильной техники и автоцистерн — 24044 (+37) единиц;

специальной техники — 3024 (+10) единиц.