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Блокаду польського кордону відчули на передовій, — NYT

8 грудня 2023 18:45
5086705e-1524-4e31-0901-60c274b21600 - Уляна Виноградова
Блокаду польського кордону відчули на передовій, — NYT
Черга з вантажівок на польському кордоні. Фото: ДПСУ
5086705e-1524-4e31-0901-60c274b21600 - Уляна Виноградова

Блокада на польсько-українському кордоні далекобійниками сусідньої країни триває вже понад місяць. Її наслідки відчули на собі бійці ЗСУ. Вони страждають через брак військового забезпечення, яке на фронт не можуть поставити через страйки.

Про це пише The New York Times.

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Військовослужбовець Олександр, який бореться з російською агресією на сході України, каже, що його підрозділ все ще чекає на доставку двох приладів нічного бачення. Ці пристрої мають вирішальне значення для безпечного просування солдатів до бойових позицій. А тим часом обладнання затримується на кордоні.

"Щоб перекрити кордони країни, під час повномасштабного вторгнення, потрібно бути повністю відірваними від реальності. Руки протестувальників у крові людей, які чекають на необхідну допомогу", — сказав він.

Як відомо, блокада розширюється дедалі більше. Польські фермери тепер блокують четвертий перехід.

Крім того, словацькі та угорські перевізники також намагалися заблокувати ще один головний перехід із ЄС до України.

Нагадаємо, 4 грудня у пункті пропуску "Угринів — Довгобичів" почали пропускати великовагові вантажівки з України до Польщі. Прикордонники вже оформили 30 великовагових транспортних засобів загальною масою понад 7,5 тонни.

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