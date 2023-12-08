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Блокаду польской границы почувствовали на передовой, — NYT

8 декабря 2023 18:45
5086705e-1524-4e31-0901-60c274b21600 - Ульяна Виноградова
Блокаду польской границы почувствовали на передовой, — NYT
Очередь из грузовиков на польской границе. Фото: ГПСУ
5086705e-1524-4e31-0901-60c274b21600 - Ульяна Виноградова

Блокада на польско-украинской границе дальнобойщиками соседней страны длится уже более месяца. Ее последствия ощутили на себе бойцы ВСУ. Они страдают из-за нехватки военного обеспечения, которое на фронт не могут поставить в связи с забастовками.

Об этом пишет The New York Times.

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Военнослужащий Александр, который борется с российской агрессией на востоке Украины, говорит, что его подразделение все еще ожидает доставки двух приборов ночного видения. Эти устройства имеют решающее значение для безопасного продвижения солдат к боевым позициям. А тем временем, оборудование задерживается на границе.

"Чтобы перекрыть границы страны, во время полномасштабного вторжения, нужно быть полностью оторванными от реальности. Руки протестующих в крови людей, которые ждут необходимой помощи", — сказал он.

Как известно, блокада расширяется все больше. Польские фермеры теперь блокируют четвертый крупный переход.

Кроме того, словацкие и венгерские перевозчики также пытались заблокировать еще один главный переход из ЕС в Украину.

Напомним, 4 декабря в пункте пропуска "Угринов — Долгобычев" начали пропускать тяжеловесные грузовики из Украины в Польшу. Пограничники уже оформили 30 тяжеловесных транспортных средств общей разрешенной массой более 7,5 тонны.

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