Богдан Кротевич служить в Азові вже 10 років, як це прокоментував військовий

Начальник штабу бригади "Азов" Нацгвардії України Богдан Кротевич. Фото: Українська правда

У вівторок, 20 серпня, виповнилося 10 років, як захисник Маріуполя і Азовсталі, а також начальник штабу бригади "Азов" Богдан Кротевич служить у війську.

На честь цього військовий поділився думками та архівними фото на своїй сторінці у соцмережі Instagram.

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"Сьогодні рівно десять років назад я прийняв рішення, яке змінило моє життя. Мабуть, це єдина важлива для меня дата", — написав Кротевич у пості.

За словами захисника, за цей час він не змінився і залишився такою самою наївною людиною з жахливим характером та впертим бажання змінити світ на краще. Кротевич додав, що те, що він побачив за ці роки, не вплинуло на нього.

"І мабуть я пишаюсь тим що все те лайно яке я бачив, та про яке знаю, не зламало мою сентиментальність, хоч і дуже намагається", — наголосив начальник бригади "Азов".

Кротевич наголосив, що якби він знав усе наперед, то все одно не змінив би свого рішення та пройшов би свій шлях ще раз.

"10 років в Азові. Сподіваюсь щось корисне в своєму житті зробив. Знаючи як воно станеться — рішення не змінив би та пройшов все ще раз", — резюмував він.

Зазначимо, що Богдан Кротевич був учасником Революції Гідності. З початком війни у 2014 році він долучився до полку "Азов", у складі якого воював в зоні АТО. Після початку повномасштабної війни Росії проти України військовий був на посаді першого заступника начальника штабу полку "Азов" та керував штабом оборони Маріуполя.

Зокрема, він був на Азовсталі. Згодом після наказу про вихід з заводу Кротевич разом з іншими захисниками здався у російський полон. Однак вже у вересні, 21 числа 2022 року, він повернувся з полону РФ та продовжив військову діяльність. Станом на зараз Кротевич є начальником штабу бригади "Азов" Національної гвардії України.