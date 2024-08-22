Богдан Кротевич служит в Азове уже 10 лет, как это прокомментировал военный

Начальник штаба бригады "Азов" Нацгвардии Украины Богдан Кротевич. Фото: Украинская правда

Во вторник, 20 августа, исполнилось 10 лет, как защитник Мариуполя и Азовстали, а также начальник штаба бригады "Азов" Богдан Кротевич служит в армии.

В честь этого военный поделился мыслями и архивными фото на своей странице в соцсети Instagram.

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"Сегодня ровно десять лет назад я принял решение, изменившее мою жизнь. Пожалуй, это единственная важная для меня дата", — написал Кротевич в посту.

По словам защитника, за это время он не изменился и остался таким же наивным человеком с ужасным характером и упрямым желанием изменить мир к лучшему. Кротевич добавил, что то, что он увидел за эти годы, не повлияло на него.

"И, наверное, я горжусь тем, что все то дерьмо, которое я видел, и о котором знаю, не сломило мою сентиментальность, хоть и очень пытается", — подчеркнул начальник бригады "Азов".

Кротевич подчеркнул, что если бы он знал все заранее, то все равно не изменил бы свое решение и прошел свой путь еще раз.

"10 лет в Азове. Надеюсь что-то полезное в своей жизни сделал. Зная как оно произойдет — решение не изменило бы и прошло все еще раз", — резюмировал он.

Отметим, что Богдан Кротевич был участником Революции Достоинства. С началом войны в 2014 году он присоединился к полку "Азов", в составе которого воевал в зоне АТО. После начала полномасштабной войны России против Украины военный занимал должность первого заместителя начальника штаба полка "Азов" и руководил штабом обороны Мариуполя.

В частности, он находился на Азовстале. Впоследствии после приказа о выходе с завода Кротевич вместе с другими защитниками сдался в плен. Однако уже в сентябре, 21 числа 2022 года, он вернулся из плена РФ и продолжил военную деятельность. На данный момент Кротевич является начальником штаба бригады "Азов" Национальной гвардии Украины.