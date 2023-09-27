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Болгарія вирішила передати Україні несправні ракети

27 вересня 2023 00:31
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Болгарія вирішила передати Україні несправні ракети
Ракета злітає в повітряний простір. Фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Болгарія ухвалила рішення віддати Україні поламані зенітні керовані ракети, які перша не може полагодити. Однак у Міноборони Болгарії запевнили, що в Україні є можливість відремонтувати несправну зброю.

Про це повідомляє Novini.bg.

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Зазначається, що йдеться саме про ракети типу 5В55Р(К) і боєприпаси для автоматичної стрілецької зброї калібру 5,56х45 мм, які більше не потрібні Болгарії. Під час того, як ухвалювали рішення на засідання Комітету з питань оборони болгарських Народних зборів, 11 виступили "за", і 4 — "проти".

У Міноборони пояснили, що ці ракети не пройшли випробування і не можуть бути відремонтовані в Болгарії. 

"У Болгарії ми не маємо можливості ремонтувати ракети такого типу, а Україна має. Це робиться в умовах, яких у нас немає", — зазначив міністр оборони Тодор Тагарев.

Представник партії "Відродження" Микола Дренчев заявив, що в цьому є політична проблема, адже Болгарія тепер лишається незахищеною.

Тагарев наголосив, що надання Україні несправних ракет не вплине на боєздатність болгарської армії, бо, за словами фахівців, їх немає змоги відремонтувати в країні.

Своєю чергою голова комісії з питань оборони Христо Гадєв з ГЕРБ-СДС запевнив, що надана допомога Україні наразі не впливає на боєздатність болгарської армії.

Нагадаємо, що Болгарія готова передати Україні близько 100 одиниць броньованої техніки радянського зразка. Передача техніки розпочнеться вже наприкінці вересня — на початку жовтня.

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