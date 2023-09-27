Болгария решила передать Украине неисправные ракеты

Ракета взлетает в воздушное пространство. Фото: google.com

Болгария приняла решение отдать Украине поломанные зенитные управляемые ракеты, которые первая не может починить. Однако в Минобороны Болгарии заверили, что у Украины есть возможность отремонтировать неисправное оружие.

Об этом сообщает Novini.bg.

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Отмечается, что речь идет именно о ракетах типа 5В55Р(К) и боеприпасах для автоматического стрелкового оружия калибра 5,56х45 мм, которые больше не нужны Болгарии. Во время того, как принимали решение на заседание Комитета по вопросам обороны болгарского Народного собрания, 11 выступили "за", и 4 — "против".

В Минобороны объяснили, что эти ракеты не прошли испытания и не могут быть отремонтированы в Болгарии.

"В Болгарии у нас нет возможности ремонтировать ракеты такого типа, а у Украины есть. Это делается в условиях, которых у нас нет", — отметил министр обороны Тодор Тагарев.

Представитель партии "Возрождение" Николай Дренчев заявил, что в этом есть политическая проблема, ведь Болгария теперь остается незащищенной.

Тагарев подчеркнул, что предоставление Украине неисправных ракет не повлияет на боеспособность болгарской армии, потому что, по словам специалистов, их нет возможности отремонтировать в стране.

В свою очередь глава комиссии по вопросам обороны Христо Гадев из ГЕРБ-СДС заверил, что оказанная помощь Украине пока не влияет на боеспособность болгарской армии.

Болгария готова передать Украине около 100 единиц бронированной техники советского образца. Передача техники начнется уже в конце сентября — начале октября.