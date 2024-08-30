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Боррель заявив, що багато держав ЄС підтримали операцію ЗСУ у Курській області РФ

30 серпня 2024 00:55
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор
Багато країн ЄС підтримали операцію ЗСУ у Курській області, заявив Боррель
Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель. Фото: Associated Press
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор

Багато держав Європейського Союзу підтримали операцію української армії в Курській області Росії. Зокрема підтримку висловили присутні на неформальній зустрічі міністри закордонних справ країн-членів європейського блоку.

Про це у четвер, 29 серпня, заявив голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель на прес-конференції за підсумками засідання у Брюсселі.

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Він зазначив, що контрнаступальна операція Сил оборони України в Курській області "завдала удару по путінському наративу" про його "спецоперацію".

"Україна показала стратегічну зухвалість і перетворила наратив Путіна про "спеціальну операцію" на абсолютно марний", — сказав Боррель.

Крім того, голова дипломатії ЄС розповів, що на засіданні глав МЗС країн Європейського Союзу, "багато країн-членів висловили підтримку Курській операції", як частини невід'ємного права України на самооборону згідно зі Статутом ООН.

Боррель також згадав слова міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби, який наголосив, що наступ у Курській області підточив міф про "невразливість Росії".

"У лютому, два з половиною роки тому, Путін почав війну, вважаючи, що вона триватиме кілька тижнів. І вона вже триває більше кількох років. І він не захопив Київ, а натомість навіть територія Росії зазнала нападу", — резюмував він.

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Європейський союз ЗСУ Жозеп Боррель війна в Україні Курська область

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