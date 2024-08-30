Многие страны ЕС поддержали операцию ВСУ в Курской области, заявил Боррель

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. Фото: Associated Press

Многие государства Европейского Союза поддержали операцию украинской армии в Курской области России. В частности, поддержку выразили присутствующие на неформальной встрече министры иностранных дел стран-членов европейского блока.

Об этом в четверг, 29 августа, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам заседания в Брюсселе.

Читайте также:

Что сказал дипломат

Он отметил, что контрнаступательная операция Сил обороны Украины в Курской области "нанесла удар по путинскому нарративу" о его "спецоперации".

"Украина показала стратегическую дерзость и превратила нарратив Путина о "специальной операции" в совершенно бесполезный", — сказал Боррель.

Кроме того, глава дипломатии ЕС рассказал, что на заседании глав МИД стран Европейского Союза, "многие государства-члены выразили поддержку Курской операции", как части неотъемлемого права Украины на самооборону согласно Уставу ООН.

Боррель также упомянул слова министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, который подчеркнул, что наступление в Курской области подточило миф о "неуязвимости России".

"В феврале, два с половиной года назад, Путин начал войну, считая, что она продлится пару недель. И она уже длится более пары лет. И он не захватил Киев, а вместо этого даже территория России подверглась нападению", — резюмировал он.