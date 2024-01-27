Ситуація в Авдіївці прямо зараз, війна на Донбасі в січні 2024 року

Руїни однієї із багатоповерхівок Авдіївки. Фото: росЗМІ

Російські окупаційні війська продовжують наступ на місто Авдіївка у Донецькій області. Будь-який військовий смисл у цьому наступі, як і у спробі захопити Авдіївку, давно втрачено, але окупанти не полишають надії "звільнити" цей населений пункт. Що зараз відбувається у Авдіївці, які є небезпеки для ЗСУ – у сьогоднішньому матеріалі Новини.LIVE.

Бої на півдні міста

Протягом останнього тижня російський наступ на Авдіївку тільки посилювався. Новини.LIVE раніше писали про активізацію окупаційного контингенту саме на цьому напрямку — тоді йшлося про наступ відразу на двох десятках напрямків.

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Зараз є очевидним, що головним для російських військ став південь Авдїівки, де вони намагаються прорвати лінію оборони Збройних сил України. Певні успіхи в останні дні у загарбників були, але українська армія відбила ці наступи і відтіснила російських окупантів із тимчасово зайнятих позицій. Розглянемо цю ситуацію детальніше.

Атака через трубу

За інформацією, яку оприлюднив у одному із інтерв’ю очільник військової адміністрації Авдіївки Віталій Барабаш, російські підрозділи заходили у південну частину населеного пункту. Йдеться про приватний сектор та колишній готельно-розважальний комплекс "Царська охота".

Цей об’єкт розташований фактично іще за межами міської забудови, на в’їзді у Авдіївку. Тож варто говорити про те, що окупаційні війська тільки намагалися розпочати бойові дії у власне місті, яке вони штурмують з самого початку повномасштабної війни (та й до 24 лютого 2022 року там час від часу точилися бої).

Деталі наступу невідомі, неофіційно російські джерела повідомляють про використання комунікацій — нібито їхні солдати (загальним числом 150 чоловік) проповзли близько 2 кілометрів по трубах і несподівано атакували українських захисників. Підтвердження саме такого характеру військової операції немає.

Втім, певну спробу прориву з боку росіян українська сторона визнає — але, як заявив той же Барабаш, окупанти були вибиті з приватного сектору на півдні Авдіївки та з "Царської охоти". Станом на момент написання цієї статті, за інформацією українських джерел, росіян у власне Авдіївці немає, вони не контролюють тимчасово захоплені околиці міста.

Як росіяни хочуть взяти "Зеніт"

Звісно, взяття колишнього готелю та ресторану, як і захоплення кількох вулиць із приватними будинками не є головною ціллю російських окупантів. Навіщо ж вони з такою упертістю намагаються прорватися на південні околиці Авдіївки?

Тому, що звідти у них відкривається шлях на два стратегічно важливі об’єкти. По-перше, це укріплений район ЗСУ під назвою "Зеніт" (колишнє місце розташування Донецького зенітно-ракетного полку). Цей район росіяни намагалися штурмувати в лоб, але досі у них нічого не вийшло — ні з використанням бронетехніки, як на початку авдіївської операції, ні у численних "м’ясних штурмів", до яких окупанти почали вдаватися, коли початковий план провалився.

З південної частини Авдіївки росіянам відкривається можливість зайти в тил цього укріпленого району, що може обернутися для українських захисників серйозними проблемами. До того ж не тільки на самому "Зеніті".

Чим важливий 9-й квартал

Справа в тому, що на північ від "Зеніта", відразу після приватного сектору у південній частині Авдіївки, де зараз і точаться активні бої — розташований житловий район під назвою 9-й квартал. Цей район у свою чергу має дуже важливе значення для оборони міста.

По-перше, саме його розташування дозволяє звідти контролювати фактично усю територію Авдіївки та дороги, які сполучають її із іншою неокупованою територією Донеччини. Крім того, 9-й квартал — це район багатоповерхівок, що також є перевагою для контролю над усім населеним пунктом.

Фактично це є та панівна висота, утримати яку — означає утримати усю Авдіївку. Тому цілком логічно, що російські війська намагаються, по-перше, пройти укріплений район "Зеніт", який і прикриває з півдня не стільки саму Авдіївку, скільки перш за все 9-й квартал – головну з військової точки зору частину міста.

І саме тому росіяни намагалися захопити південні околиці Авдіївки, цей нібито непотрібний зі стратегічної точки зору приватний сектор — аби уже звідти, закріпившись на півдні міста, пробиватися до 9-го кварталу. Бо, взявши його, вони фактично змусять Збройні сили України відступити на північ від міста — втримувати його у такій ситуації буде неможливо чи принаймні дуже важко.

Зараз і "Зеніт" (попри чутки, які не підтвердилися), і 9-й квартал перебувають під контролем Сил оборони України. Але бої на цій ділянці фронту тривають важкі, росіяни не шкодують сил (які вони частково набирають прямо на окупованих територіях України, тож цих мобілізованих російське командування точно не буде жаліти), аби захопити ключові для оборони Авдіївки об’єкти.