Ситуация в Авдеевке прямо сейчас, война на Донбассе в январе 2024 года

Руины одной из многоэтажек Авдеевки. Фото: росСМИ

Российские оккупационные войска продолжают наступление на город Авдеевка в Донецкой области. Любой военный смысл в этом наступлении, как и в попытке захватить Авдеевку, давно потерян, но оккупанты не оставляют надежды "освободить" этот населенный пункт. Что сейчас происходит в Авдеевке, в чем опасность для ВСУ — в сегодняшнем материале Новини.LIVE.

Бои на юге города

В течение последней недели российское наступление на Авдеевку только усиливалось. Новини.LIVE ранее писали об активизации оккупационного контингента именно на этом направлении — тогда речь шла о наступлении сразу на двух десятках направлений.

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Сейчас очевидно, что главным для российских войск стал юг Авдеевки, где они пытаются прорвать линию обороны Вооруженных сил Украины. Определенные успехи в последние дни у захватчиков были, но украинская армия отразила эти наступления и оттеснила российских оккупантов с временно занятых позиций. Рассмотрим эту ситуацию поподробнее.

Атака через трубу

По информации, обнародованной в одном из интервью главой военной администрации Авдеевки Виталием Барабашем, российские подразделения заходили в южную часть населенного пункта. Речь идет о частном секторе и бывшем гостинично-развлекательном комплексе "Царская охота".

Этот объект находится фактически еще за пределами городской застройки, на въезде в Авдеевку. Поэтому стоит говорить о том, что оккупационные войска только пытались начать боевые действия в собственном городе, который они штурмуют с самого начала полномасштабной войны (да и до 24 февраля 2022-го там время от времени шли бои).

Детали наступления неизвестны, неофициально российские источники сообщают об использовании коммуникаций — якобы их солдаты (общим числом 150 человек) проползли около 2 километров по трубам и неожиданно атаковали украинских защитников. Подтверждения именно такого характера военной операции нет.

Впрочем, определенную попытку прорыва со стороны россиян украинская сторона признает — но, как заявил Барабаш, оккупанты были выбиты из частного сектора на юге Авдеевки и с "Царской охоты". По состоянию на момент написания этой статьи, по информации украинских источников, россиян в Авдеевке нет, они не контролируют временно захваченные окрестности города.

Как россияне хотят взять "Зенит"

Конечно, взятие бывшей гостиницы и ресторана, как и захват нескольких улиц с частными домами, не является главной целью российских оккупантов. Зачем же они с таким упрямством пытаются прорваться на южные окраины Авдеевки?

Потому что оттуда у них открывается путь на два стратегически важных объекта. Во-первых, это укрепленный район ВСУ под названием "Зенит" (бывшее месторасположение Донецкого зенитно-ракетного полка). Этот район россияне пытались штурмовать в лоб, но до сих пор у них ничего не получилось — ни с использованием бронетехники, как в начале авдеевской операции, ни у многочисленных "мясных штурмов", к которым оккупанты начали прибегать, когда первоначальный план провалился.

С южной части Авдеевки россиянам открывается возможность зайти в тыл этого укрепленного района, что может обернуться для украинских защитников серьезными проблемами. К тому же не только на самом "Зените".

Чем важен 9-й квартал

Дело в том, что севернее "Зенита", сразу после частного сектора в южной части Авдеевки, где сейчас и идут активные бои — расположен жилой район под названием 9-й квартал. Этот район, в свою очередь, имеет очень важное значение для обороны города.

Во-первых, именно его расположение позволяет оттуда контролировать всю территорию Авдеевки и дороги, которые соединяют ее с другой неоккупированной территорией Донбасса. Кроме того, 9-й квартал — это район многоэтажек, что также преимущество для контроля над всем населенным пунктом.

Фактически это та господствующая высота, удержать которую — значит удержать всю Авдеевку. Поэтому вполне логично, что российские войска пытаются, во-первых, пройти укрепленный район "Зенит", который и прикрывает с юга не столько саму Авдеевку, сколько прежде всего 9-й квартал — главную с военной точки зрения часть города.

И именно поэтому россияне пытались захватить южные окрестности Авдеевки, этот вроде бы ненужный со стратегической точки зрения частный сектор, чтобы уже оттуда, закрепившись на юге города, пробиваться к 9-му кварталу. Потому что, взяв его, они фактически заставят Вооруженные силы Украины отступить к северу от города — удерживать его в такой ситуации невозможно или, по крайней мере, очень тяжело.

Сейчас и "Зенит" (несмотря на неподтвердившиеся слухи), и 9-й квартал находятся под контролем Сил обороны Украины. Но бои на этом участке фронта продолжаются тяжелые, россияне не жалеют сил (которые они частично набирают прямо на оккупированных территориях Украины, поэтому мобилизованных российское командование точно не будет жалеть), чтобы захватить ключевые для обороны Авдеевки объекты.