ЗСУ відкриють гуманітарний коридор у Курській області — Верещук розповіла деталі

Ірина Верещук. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

Під час проведення бойової операції у Курській області ЗСУ створюють зону безпеки біля прикордонних регіонів України з Росією. Також українські армійці розгортають гуманітарний коридор для евакуації цивільних в обидва боки.

Про це заявила міністерка з реінтеграції окупованих територій України Ірина Верещук у середу, 14 серпня.

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За її словами, українські оборонці створюють зону безпеки для українських областей біля російського кордону. Також незабаром у Курській області розпочнеться:

проведення гуманітарних операцій з метою підтримки цивільних осіб у межах зазначеної зони;

відкриття гуманітарних коридорів для евакуації цивільних осіб: як у бік Росії, так і в бік України;

допуск міжнародних гуманітарних організацій в зазначену зону з метою гуманітарного реагування, а також моніторингу гуманітарної ситуації.

"У межах зазначеної зони перебувають цивільні росіяни. Вони знаходяться під захистом міжнародного гуманітарного права, якого Україна повністю дотримується. Наразі проводиться відповідна підготовка та консультації", — додала Верещук.