ВСУ откроют гуманитарный коридор в Курской области — Верещук рассказала детали

Ирина Верещук. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

Во время проведения боевой операции в Курской области ВСУ создают зону безопасности у приграничных регионов Украины с Россией. Также украинские армейцы разворачивают гуманитарный коридор для эвакуации гражданских в обе стороны.

Об этом заявила министр по реинтеграции оккупированных территорий Украины Ирина Верещук в среду, 14 августа.

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По ее словам, украинские защитники создают зону безопасности для украинских областей у российской границы. Также в Курской области в ближайшее время начнется:

проведение гуманитарных операций в целях поддержки гражданских лиц в пределах указанной зоны;

открытие гуманитарных коридоров для эвакуации гражданских лиц: как в сторону России, так и в сторону Украины;

допуск международных гуманитарных организаций в указанную зону в целях гуманитарного реагирования, а также мониторинга гуманитарной ситуации.

"В пределах указанной зоны находятся гражданские россияне. Они находятся под защитой международного гуманитарного права, которое Украина полностью соблюдает. В настоящее время проводится соответствующая подготовка и консультации", — добавила Верещук.