ВСУ откроют гуманитарный коридор в Курской области — Верещук рассказала детали

Бои в Курской области — Верещук объяснила боевые задачи ВСУ на территории России
Во время проведения боевой операции в Курской области ВСУ создают зону безопасности у приграничных регионов Украины с Россией. Также украинские армейцы разворачивают гуманитарный коридор для эвакуации гражданских в обе стороны.
Об этом заявила министр по реинтеграции оккупированных территорий Украины Ирина Верещук в среду, 14 августа.
ВСУ откроют гуманитарный коридор в Курской области
По ее словам, украинские защитники создают зону безопасности для украинских областей у российской границы. Также в Курской области в ближайшее время начнется:
- проведение гуманитарных операций в целях поддержки гражданских лиц в пределах указанной зоны;
- открытие гуманитарных коридоров для эвакуации гражданских лиц: как в сторону России, так и в сторону Украины;
- допуск международных гуманитарных организаций в указанную зону в целях гуманитарного реагирования, а также мониторинга гуманитарной ситуации.
"В пределах указанной зоны находятся гражданские россияне. Они находятся под защитой международного гуманитарного права, которое Украина полностью соблюдает. В настоящее время проводится соответствующая подготовка и консультации", — добавила Верещук.
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