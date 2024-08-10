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Бракує досвідчених бійців — Росія може частково перекинути свої війська з України на Курськ

10 серпня 2024 08:21
Ілля Рябінін - редактор
Ілля Рябінін
редактор
Бої в Курській області — Росія може перекинути підкріплення з досвідчених бійців
Російські солдати в районі Курської області. Ілюстративне фото: росЗМІ
Ілля Рябінін - редактор
Ілля Рябінін
редактор

В ході проведення бойової операції в Курській області Росія для оборони регіону може перекинути з України військові підрозділи з бойовим досвідом. Такі військові маневри пов'язані з тим, що наразі регіон обороняють солдати-строковики без досвіду бойових дій. 

Про це пишуть аналітики американського інституту вивчення війни (ISW) у суботу, 10 серпня.

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За інформацією аналітиків, на початку боїв в Курській області в боях брали участь російські солдати-строковики, прикордонні загони ФСБ та загони чеченських бойовиків "Ахмат", які покинули поле бою. Там також додають, що російське військове командування готується до перекидання резервних підрозділів спецназу військової розвідки ГРУ, резервістів Сил спецоперацій РФ, чеченський загін Росгвардії, так званий 1-й армійський корпус з бойовиків "ДНР", та залишки ПВК "Вагнер" з Африки.

Також за інформацією експертів, наразі під Рильськом діють підрозділи 44-го армійського корпусу Ленінградського військового округу, які мали діяти в рамках наступальної операції на півночі Харківщини.

"Значні передислокації підрозділів Північного угруповання сил до Курської області означають, що російське військове командування вирішило, що зрив наступальної операції на півночі Харківської області є необхідною жертвою для належної відповіді на  вторгнення, уникаючи передислокації з більш пріоритетних напрямків передової", — йдеться в повідомленні ISW.

Аналітики також припускають, що великі передислокації російських військ з прифронтових районів України можуть відбуватися повільніше, тому більш боєздатні підрозділи можуть почати прибувати до Курської області найближчими днями.

Попри це, дослідники вважають, що російське вище військове керівництво наразі покладає на дії на війська, які перебувають близ кордону та у Курській області.

"Схоже, що російське військове командування покладається на існуючі підрозділи, розгорнуті в районі міжнародного кордону, і легкодоступні сили в тилу, більшість з яких складаються з військовозобов’язаних і нерегулярних сил, щоб протистояти триваючому українському вторгненню в Курську область", — пишуть аналітики. 

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Україна армія військові дії війна в Україні Росія Курська область

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