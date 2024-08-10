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Не хватает опытных бойцов — Россия может частично перебросить свои войска из Украины на Курск

10 августа 2024 08:21
Илья Рябинин - редактор
Илья Рябинин
редактор
Бои в Курской области — Россия может опрокинуть подкрепление с опытных бойцов
Российские солдаты в районе Курской области. Иллюстративное фото: росСМИ
Илья Рябинин - редактор
Илья Рябинин
редактор

В ходе боевой операции в Курской области Россия для обороны региона может перебросить из Украины военные подразделения с боевым опытом. Такие военные маневры связаны с тем, что регион обороняют солдаты-срочники без опыта боевых действий.

Об этом пишут аналитики американского института изучения войны (ISW) в субботу, 10 августа.

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По информации аналитиков, в начале боев в Курской области в боях принимали участие российские солдаты-срочники, пограничные отряды ФСБ и отряды чеченских боевиков "Ахмат", покинувшие поле боя. Там также добавляют, что российское военное командование готовится к опрокидыванию резервных подразделений спецназа военной разведки ГРУ, резервистов Сил спецопераций РФ, чеченский отряд Росгвардии, так называемый 1-й армейский корпус из боевиков "ДНР" и остатки ППК "Вагнер" из Африки.

Также, по информации экспертов, под Рыльском действуют подразделения 44-го армейского корпуса Ленинградского военного округа, которые должны были действовать в рамках наступательной операции на севере Харьковщины.

"Значительные передислокации подразделений Северной группировки сил в Курскую область означают, что российское военное командование решило, что срыв наступательной операции на севере Харьковской области является необходимой жертвой для надлежащего ответа на вторжение, избегая передислокации по более приоритетным передовым направлениям", — говорится в сообщении ISW.

Аналитики также предполагают, что большие передислокации российских войск из прифронтовых районов Украины могут происходить медленнее, поэтому боеспособные подразделения могут начать прибывать в Курскую область в ближайшие дни.

Несмотря на это, исследователи считают, что российское высшее военное руководство возлагает на действия на войска, находящиеся у границы и в Курской области.

"Похоже, что российское военное командование возлагается на существующие подразделения, развернутые в районе международной границы, и легкодоступные силы в тылу, большинство из которых состоят из военнообязанных и нерегулярных сил, чтобы противостоять продолжающемуся украинскому вторжению в Курскую область", — пишут аналитики.

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