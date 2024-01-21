Братчук розповів про атаки на "оборонку" РФ та цілі, які можна уражати

Вибухи в російській Тулі. Фото: росЗМІ

У російській Тулі знаходиться щонайменше 10 оборонних підприємств Російської Федерації, які виробляють різноманітну зброю, зокрема й ракети. Російські нафтобази є законними цілями і по них можна завдавати ударів.

Про це в ефірі телемарафону повідомив речник української добровольчої армії Південь Сергій Братчук.

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За словами Братчука, на тульських підприємствах виробляють озброєння, наприклад ракети, які застосовують на фронті. Подібних оборонних підприємств, як вказує речник, у Тулі знаходиться щонайменше 10. Він вважає, що такі заводи є дуже "жирнючими".

Братчук додав, що такими ж є і оборонні підприємства в Смоленську, і в Орлі.

"По-перше, це законні цілі, а по-друге, вони смачні. Тим більше, що Клинці у Брянській області показали, що можна такі об’єкті уражати. А РФ може "відбиватися" нафтобазами та заводами оборонки". Це дуже правильно стратегічно. Ми це прекрасно розуміємо і бачимо, що це і приносить велику користь, тому що оця гра на упередження вона приносить свої результати, і воно потім відгукується і є відлуння на полі бою, — зауважив Братчук.

Нагадаємо, у Клинцях Брянської області палала нафтобаза. Російське міноборони звітувало, що нібито збили над регіоном безпілотник.

Додамо, у Ленінградській області Росії сталося загоряння на в одному з терміналів Морського торговельного порту. До цього у місті було чутно вибухи і місцеві жителі бачили безпілотники в небі та нібито їх "приліт" по терміналу.