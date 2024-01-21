Братчук рассказал об атаках на "оборонку" РФ и целях, которые можно поражать

Взрывы в российской Туле. Фото: росСМИ

В российской Туле находится не менее 10 оборонных предприятий Российской Федерации, производящих разнообразное оружие, в том числе ракеты. Российские нефтебазы являются законными целями и по ним можно наносить удары.

Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер украинской добровольческой армии Юг Сергей Братчук.

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Законные цели для поражения в РФ

По словам Братчука, на тульских предприятиях производят вооружение, например ракеты, применяемые на фронте. Подобных оборонных предприятий, как указывает спикер, в Туле находится по меньшей мере 10. Он считает, что такие заводы очень "жирнющие".

Братчук добавил, что таковы и оборонные предприятия в Смоленске, и в Орле.

"Во-первых, это законные цели, а во-вторых, они вкусные. Тем более что Клинцы в Брянской области показали, что можно такие объекты поражать. А РФ может "отбиваться" нефтебазами и заводами "оборонки". Это очень правильно стратегически. Мы это прекрасно понимаем и видим, что это и приносит большую пользу, потому что эта игра на предубеждение она приносит свои результаты, и оно потом отзывается и есть эхо на поле боя", — отметил Братчук.

Напомним, в Клинцах Брянской области пылала нефтебаза. Российское минобороны отчитывалось, что якобы сбили над регионом беспилотник.

Добавим, в Ленинградской области России произошло возгорание в одном из терминалов Морского торгового порта. До этого в городе были слышны взрывы и местные жители видели беспилотники в небе и якобы их "прилет" по терминалу.