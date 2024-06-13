Бригада "Помста" знищує російських окупантів

Прикордонник налаштовує FPV-дрон. Фото: скриншот

Українські прикордонники з бригади Гвардії наступу "Помста" продовжують вибивати російських загарбників з України. При цьому вони ефективно знищують ворожу артилерію за допомогою FPV-дронів.

Відео вправної роботи бійців підрозділу оприлюднила Державна прикордонна служба України у четвер, 13 червня.

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"Прикордонники-оператори FPV-дронів бригади "Помста" вивели з ладу три 122-мм гаубиці Д-30: одну знищили, ще дві — пошкодили", — говориться у лаконічному повідомленні.

Також зазначається, що українські воїни працюють на Бахмутському напрямку.

Також ми повідомляли, що українські прикордонники показали відео, де вони нищать російських окупантів за допомогою дронів та мінометів. Внаслідок успішної роботи було ліквідовано чотирьох росіян, ще один отримав поранення.

Раніше прикордонники показали ефектні кадри знищення позицій ворога поблизу Бахмута.