Бригада "Месть" уничтожает российских окупантов

Пограничник настраивает FPV-дроны. Фото: скриншот

Украинские пограничники из бригады Гвардии наступления "Помста" продолжают выбивать российских захватчиков из Украины. При этом они эффективно уничтожают вражескую артиллерию с помощью FPV-дронов.

Видео искусной работы бойцов подразделения обнародовала Государственная пограничная служба Украины в четверг, 13 июня.

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"Пограничники-операторы FPV-дронов бригады "Помста" вывели из строя три 122-мм гаубицы Д-30: одну уничтожили, еще две — повредили", — говорится в лаконичном сообщении.

Также отмечается, что украинские воины работают на Бахмутском направлении.

Также мы сообщали, что украинские пограничники показали видео, где они уничтожают российских оккупантов с помощью дронов и минометов. В результате успешной работы были ликвидированы четыре россиянина, еще один получил ранения.

Ранее пограничники показали эффектные кадры уничтожения позиций врага вблизи Бахмута.