Бригада "Месть" уничтожает российских окупантов

Бригада "Помста" показала, как дронами уничтожила вражеские пушки
Украинские пограничники из бригады Гвардии наступления "Помста" продолжают выбивать российских захватчиков из Украины. При этом они эффективно уничтожают вражескую артиллерию с помощью FPV-дронов.
Видео искусной работы бойцов подразделения обнародовала Государственная пограничная служба Украины в четверг, 13 июня.
Уничтожили вражеские пушки
"Пограничники-операторы FPV-дронов бригады "Помста" вывели из строя три 122-мм гаубицы Д-30: одну уничтожили, еще две — повредили", — говорится в лаконичном сообщении.
Также отмечается, что украинские воины работают на Бахмутском направлении.
Также мы сообщали, что украинские пограничники показали видео, где они уничтожают российских оккупантов с помощью дронов и минометов. В результате успешной работы были ликвидированы четыре россиянина, еще один получил ранения.
Ранее пограничники показали эффектные кадры уничтожения позиций врага вблизи Бахмута.
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