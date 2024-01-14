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Британія ударом по хуситах послала Кремлю чіткий сигнал щодо України

14 січня 2024 06:30
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Британія ударом по хуситах послала Кремлю чіткий сигнал щодо України
Британський військовий літак, який взяв участь у атаці по військових об’єктах хуситів. Фото: Twitter міноборони Великої Британії
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Велика Британія своєю активною участю у атаці на хуситів і одночасно візитом прем’єра Ріші Сунака до України послала Росії однозначний сигнал. Суть його — Захід готовий до конфронтації із Кремлем.

Про це в коментарі Новини.LIVE заявив військовий експерт, співголова громадської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов.

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Британський сигнал Путіну

Дмитро Снєгирьов наголосив, що атака на хуситів, у якій дуже активну участь взяла Велика Британія, має ще один геополітичний смисл. Це сигнал Російській Федерації та особисто Володимиру Путіну.

"Зверніть увагу на синхронність цих подій — удар по хуситських об’єктах у Ємені і візит прем’єр-міністра Великої Британії Ріші Сунака до України. Тут ще варто згадати про заяву щодо виділення 3 мільярдів доларів на військово-технічну допомогу Україні", — зазначив експерт.

Арестович неправий, Британія готова до конфронтації з Кремлем

Таким чином, Велика Британія послала чіткий сигнал про те, що вона є стрижнем антиросійської коаліції.

"Також в цей сигнал вкладається і нещодавня заява про те, що на фоні можливого зменшення американської військової допомоги України саме Британія посилюватиме свою допомогу на цьому напрямку", — нагадав Снєгирьов.

Він упевнений, що британська влада цим самим демонструє, що є не просто потужним регіональним (європейським) геополітичним гравцем, а є лідером західного антипутінського світу.

"Усе це означає для Росії одне — якщо хочете конфронтацію, отримаєте конфронтацією. Бо це тільки персонажі на кшталт Арестовича можуть вважати, що Захід неготовий до конфронтації з Росією. Насправді, як ми бачимо, ситуація є протилежною", — підкреслив Дмитро Снєгирьов.

Нагадаємо, у США не виключають ймовірність здійснення додаткових атак після нещодавнього військового втручання проти хуситів у Ємені, яких підтримує Іран. Втім, очікуються також дії у відповідь від хуситів.

Додамо, авіація та бойові кораблі Сполучених Штатів та Великої Британії атакували хуситів в Ємені вночі 12 січня. Ударів зазнали військові об'єкти угруповання хуситів. Про деталі конфлікту — у матеріалі Новини.LIVE.

війна
Ріші Сунак
Велика Британія
війна в Україні
Росія
Ємен

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