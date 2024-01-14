Британия ударом по хуситам послала Кремлю четкий сигнал по Украине
Великобритания своим активным участием в атаке на хуситов и одновременно визитом премьера Риши Сунака в Украину послала России однозначный сигнал. Суть его — Запад готов к конфронтации с Кремлем.
Об этом в комментарии Новини.LIVE заявил военный эксперт, сопредседатель общественной инициативы "Права справа" Дмитрий Снегирев.
Британский сигнал Путину
Дмитрий Снегирев подчеркнул, что атака на хуситов, в которой очень активно участвовала Великобритания, имеет еще один геополитический смысл. Это сигнал Российской Федерации и лично Владимиру Путину.
"Обратите внимание на синхронность этих событий — удар по хуситским объектам в Йемене и визит премьер-министра Великобритании Риши Сунака в Украину. Здесь еще стоит упомянуть заявление о выделении 3 миллиардов долларов на военно-техническую помощь Украине", — отметил эксперт.
Арестович неправ, Британия готова к конфронтации с Кремлем
Таким образом, Великобритания направила четкий сигнал о том, что она является стержнем антироссийской коалиции.
"Также в этот сигнал вкладывается и недавнее заявление о том, что на фоне возможного уменьшения американской военной помощи Украины именно Британия будет усиливать свою помощь в этом направлении", — напомнил Снегирев.
Он уверен, что британские власти этим самым демонстрируют, что не просто мощный региональный (европейский) геополитический игрок, а лидер западного антипутинского мира.
"Все это означает для России одно — если хотите конфронтацию, получите конфронтацией. Потому что только персонажи вроде Арестовича могут считать, что Запад не готов к конфронтации с Россией. На самом деле, как мы видим, ситуация противоположна", — подчеркнул Дмитрий Снегирев.
Напомним, в США не исключают вероятность совершения дополнительных атак после недавнего военного вмешательства против хуситов в Йемене, поддерживаемых Ираном. Впрочем, ожидаются также ответные действия от хуситов.
Авиация и боевые корабли Соединенных Штатов и Великобритании атаковали хуситов в Йемене ночью 12 января. Удары получили военные объекты группировки хуситов. О деталях конфликта — в материале Новоини.LIVE.
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