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Британия ударом по хуситам послала Кремлю четкий сигнал по Украине

14 января 2024 06:30
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Владимир Мыленко
журналист
Британия ударом по хуситам послала Кремлю четкий сигнал по Украине
Британский военный самолет, принявший участие в атаке по военным объектам хуситов. Фото: Twitter минобороны Великобритании
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Владимир Мыленко
журналист

Великобритания своим активным участием в атаке на хуситов и одновременно визитом премьера Риши Сунака в Украину послала России однозначный сигнал. Суть его — Запад готов к конфронтации с Кремлем.

Об этом в комментарии Новини.LIVE заявил военный эксперт, сопредседатель общественной инициативы "Права справа" Дмитрий Снегирев.

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Британский сигнал Путину

Дмитрий Снегирев подчеркнул, что атака на хуситов, в которой очень активно участвовала Великобритания, имеет еще один геополитический смысл. Это сигнал Российской Федерации и лично Владимиру Путину.

"Обратите внимание на синхронность этих событий — удар по хуситским объектам в Йемене и визит премьер-министра Великобритании Риши Сунака в Украину. Здесь еще стоит упомянуть заявление о выделении 3 миллиардов долларов на военно-техническую помощь Украине", — отметил эксперт.

Арестович неправ, Британия готова к конфронтации с Кремлем

Таким образом, Великобритания направила четкий сигнал о том, что она является стержнем антироссийской коалиции.

"Также в этот сигнал вкладывается и недавнее заявление о том, что на фоне возможного уменьшения американской военной помощи Украины именно Британия будет усиливать свою помощь в этом направлении", — напомнил Снегирев.

Он уверен, что британские власти этим самым демонстрируют, что не просто мощный региональный (европейский) геополитический игрок, а лидер западного антипутинского мира.

"Все это означает для России одно — если хотите конфронтацию, получите конфронтацией. Потому что только персонажи вроде Арестовича могут считать, что Запад не готов к конфронтации с Россией. На самом деле, как мы видим, ситуация противоположна", — подчеркнул Дмитрий Снегирев.

Напомним, в США не исключают вероятность совершения дополнительных атак после недавнего военного вмешательства против хуситов в Йемене, поддерживаемых Ираном. Впрочем, ожидаются также ответные действия от хуситов.

Авиация и боевые корабли Соединенных Штатов и Великобритании атаковали хуситов в Йемене ночью 12 января. Удары получили военные объекты группировки хуситов. О деталях конфликта — в материале Новоини.LIVE.

война
Риши Сунак
Великобритания
война в Украине
Россия
Йемен

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