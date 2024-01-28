Британська розвідка пояснила причину частих підпалів військкоматів у Росії

Військкомат у Росії. Фото: росЗМІ

За останні шість місяців у Росії спостерігається різке зростання кількості підпалів військових комісаріатів . Кількість підпалів зросла вдвічі, а пов'язано це зі зростаючим невдоволенням росіян воєнними діями.

Про це повідомляє британська розвідка.

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Інформація британської розвідки вказує, що з початку повномасштабного вторгнення зафіксовано 220 підпалів військкоматів Згідно з даними російських ЗМІ, з 26 липня 2023 року сталося 113 таких підпалів, що підтверджує подвоєння числа підпалів за останні пів року.

Керівник Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Наришкін звинувачує західних чиновників у організації цих підпалів. Однак, на думку розвідки, причиною атак, що почастішали, є зростання невдоволення війною серед громадян Росії, особливо тих, хто може бути мобілізований при оголошенні другої хвилі мобілізації. Декому з обвинувачених у цих нападах висунуто звинувачення у тероризмі та державній зраді.

У розвідці пояснили, що попри затвердження президента Володимира Путіна 14 грудня 2023 року про те, що додаткова мобілізація не планується, підпали військкоматів, що почастішали, свідчать про нестачу довіри до цих заяв.

Звіт англійської розвідки. Фото:

twitter.com/DefenceHQ

Нагадаємо, що у Росії "патріотично" налаштовані громадяни ще раз показують результати кремлівської мобілізації. Так, нещодавно зафіксували 14-й випадок підпалу військкомату. За словами паліїв, їх змушують це робити шахраї.

Крім того, в тимчасово окупованому Криму вчителька російської намагалася підпалити військкомат. У її телефоні знайшли листування з куратором.