Британская разведка объяснила причину частых поджогов военкоматов в России

Военкомат в России. Фото: росСМИ

За последние шесть месяцев в России наблюдается резкий рост количества поджогов военных комиссариатов. Количество поджогов выросло в два раза, а связано это с возрастающим недовольством россиян военными действиями.

Об этом сообщает британская разведка.

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Частые поджоги военкоматов в России

Информация британской разведки указывает, что с момента начала полномасштабного вторжения зафиксировано 220 поджогов военкоматов Согласно данным российских СМИ, с 26 июля 2023 года произошло 113 таких поджогов, что подтверждает удвоение числа поджогов за последние полгода.

Руководитель Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин обвиняет западных чиновников в организации этих поджогов. Однако, по мнению разведки, причиной участившихся атак является возросшее недовольство войной среди граждан России, особенно тех, кто может быть мобилизован при объявлении второй волны мобилизации. Некоторым из обвиняемых в этих нападениях предъявлены обвинения в терроризме и государственной измене.

В разведке объяснили, что несмотря на утверждение президента Владимира Путина 14 декабря 2023 года о том, что дополнительная мобилизация не планируется, участившиеся поджоги военкоматов свидетельствуют о недостатке доверия к этим заявлениям.

Отчет британской разведки. Фото:

twitter.com/DefenceHQ

Напомним, что в России "патриотически" настроенные граждане еще раз показывают результаты кремлевской мобилизации. Так, недавно зафиксировали 14-й случай поджога военкомата. По словам поджигателей, их заставляют это делать мошенники.

Кроме того, во временно оккупированном Крыму учительница русского языка пыталась поджечь военкомат. В ее телефоне нашли переписку с куратором.