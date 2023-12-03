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Британська розвідка розповіла про можливості російських систем ППО

3 грудня 2023 15:08
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Британська розвідка розповіла про можливості російських систем ППО
Російська система протиповітряної оборони "Тор". Фото: росЗМІ
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Подолання наземних систем протиповітряної оборони противника є одним із найважливіших викликів у війні як для України, так і для Росії. Зокрема, Росія застосовує системи малої дальності "Тор".

Про це інформує Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані британської розвідки.

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Звіт британської розвідки. Фото: скриншот

Системи ППО Росії

В британській розвідці зазначили, що з російського боку зенітно-ракетний комплекс малої дальності "Тор" (SA-15 за класифікацією НАТО) відіграє "критично важливу і значною мірою ефективну роль".

Маючи максимальну дальність польоту 15 км, ЗРК "Тор" експлуатується підрозділами протиповітряної оборони російської армії і призначений для захисту лінії фронту сухопутних військ.

Це контрастує з іншими системами малої дальності, такими як "Панцир" (SA-22 за класифікацією НАТО), які експлуатуються російськими Повітряно-космічними силами і зазвичай захищають командні пункти, ЗРК більшої дальності та авіаційні бази.

"Діючи як передова лінія російської мережі протиповітряної оборони в Україні, SA-15 зараз особливо активно використовується для протидії українським безпілотним літальним апаратам", —  відзначили у британській розвідці.

Недоліки ЗРК "Тор"

ЗРК "Тор" має низку недоліків. Один з ключових "мінусів" — це витривалість екіпажу.

"Зважаючи на те, що на кожну систему припадає лише три людини, підтримання високого рівня бойової готовності протягом тривалого часу, найімовірніше, є екстремальним випробуванням на витривалість", — йдеться у зведенні.

Успіхи України в боротьбі з російськими системами ППО

Варто зазначити, що останнім часом українські військові націлилися на російські системи ППО. Голландське розвідувальне агентство Oryx зазначає, що українські військові знищували С-400 щонайменше 5 разів, зокрема, командні пункти, пускові установки та радари. Це серйозні втрати для окупантів.

Раніше ми розповідали, що що Одеська область дедалі частіше стала потерпати від ворожих атак. Для того, аби убезпечити регіон, потрібно посилити ППО на узбережжі. 

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