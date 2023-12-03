Британская разведка рассказала о возможностях российских систем ПВО

Российская система противовоздушной обороны "Тор". Фото: росСМИ

Преодоление наземных систем противовоздушной обороны противника - один из важнейших вызовов в войне как для Украины, так и для России. В частности, Россия применяет системы малой дальности "Тор".

Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании со ссылкой на данные британской разведки.

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Системы ПВО России

В британской разведке отметили, что с российской стороны зенитно-ракетный комплекс малой дальности "Тор" (SA-15 по классификации НАТО) играет "критически важную и в значительной степени эффективную роль" .

Имея максимальную дальность полета в 15 км, ЗРК "Тор" эксплуатируется подразделениями противовоздушной обороны российской армии и предназначен для защиты линии фронта сухопутных войск.

Это контрастирует с другими системами малой дальности, такими как "Панцирь" (SA-22 по классификации НАТО), которые эксплуатируются российскими воздушно-космическими силами и обычно защищают командные пункты, ЗРК большей дальности и авиационные базы.

"Действуя как передовая линия российской сети противовоздушной обороны в Украине, SA-15 сейчас особенно активно используется для противодействия украинским беспилотным летательным аппаратам" , - отметили в британской разведке.

Недостатки ЗРК "Тор"

ЗРК "Тор" имеет ряд недостатков. Один из ключевых "минусов" — это выносливость экипажа.

"Учитывая, что на каждую систему приходится только три человека, поддержание высокого уровня боевой готовности в течение длительного времени, вероятнее всего, является экстремальным испытанием на выносливость", — говорится в сводке.

Успехи Украины в борьбе с российскими системами ПВО

Следует отметить, что в последнее время украинские военные нацелились на российские системы ПВО. Голландское разведывательное агентство Oryx отмечает, что украинские военные уничтожали С-400 не менее 5 раз, в том числе командные пункты, пусковые установки и радары. Это серьезные потери для окупантов.

Ранее мы рассказывали, что Одесская область все чаще стала страдать от вражеских атак. Для того чтобы обезопасить регион, нужно усилить ПВО на побережье.