Буданов про події в Ізраїлі: ми швидко наближаємося до глобальної війни

Начальник ГУР МО Кирило Буданов. Фото: скриншот з відео

Начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов навів факти про причетність Росії до підтримки бойовиків ХАМАСу. Він наголосив, що світ наближається до глобальної війни.

Про це Кирило Буданов сказав в інтерв'ю "Українській правді".

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Слід РФ у війні ХАМАСу проти Ізраїлю

За словами Буданова, на російський слід у війні терористів проти Ізраїлю вказує низка факторів:

передача спецслужбами РФ стрілецької зброї для терористів;

переміщення космічного апарата РФ на геостаціонарну орбіту Ізраїлю для ведення розвідки;

поява в Лівані кремлівського пропагандистського радіомовлення;

використання тактики дронів-камікадзе під час нападу.

"Використання FPV-дронів ― це ноу-хау все-таки нашої війни. Ніхто інший, як люди, які пройшли наш театр воєнних дій, не могли такого робити. Оскільки там не було нас, значить це були росіяни", — наголосив Буданов.

За його словами, якщо конфлікт буде обмежений за часом до кількох тижнів, то в принципі немає про що хвилюватися. Однак якщо ситуація затягнеться, цілком зрозуміло, що будуть певні проблеми з тим, що не тільки в Україну треба буде постачати озброєння і боєприпаси.

Глобальна війна

Буданов розповів, що за сукупністю географії можна побачити декілька конфліктів, які на перший погляд здаються регіональними, крім України, але вони всі пов'язані між собою одними й тими самими країнами, які втягнуті в ці процеси. Начальник ГУР МО наголосив, що світ досить швидко наближається до глобальної війни.

"Значна кількість українців перебуває в Ізраїлі, і кілька сотень людей — в Секторі Гази. Це велика проблема. Днями була вивезена в Україну група дітей з підконтрольної Ізраїлю території. Що робити із Сектором Гази — це питання ми зараз всі разом намагаємося вирішити. Воно стоїть у пріоритеті", — додав Буданов.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін зустрівся з прем'єр-міністром Іраку Мухаммедом ас-Судані. Під час зустрічі він перший раз вирішив прокоментувати війну між Ізраїлем та бойовиками ХАМАСу.

Також ми писали, що речник МЗС України Олег Ніколенко підтвердив загибель ще одного українця від бойових дій в Ізраїлі. Наразі відомо про трьох наших громадян, які стали жертвами нападу терористів ХАМАС на Ізраїль.