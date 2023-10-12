Буданов о событиях в Израиле: мы быстро приближаемся к глобальной войне

Начальник ГУР МО Кирилл Буданов. Фото: скриншот с видео

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов привел факты причастности России к поддержке боевиков ХАМАСа. Он подчеркнул, что мир приближается к глобальной войне.

Об этом Кирилл Буданов сказал в интервью "Украинской правде".

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По словам Буданова, на российский след в войне террористов против Израиля указывает ряд факторов:

передача спецслужбами РФ стрелкового оружия для террористов;

перемещение космического аппарата РФ на геостационарную орбиту Израиля для ведения разведки;

появление в Ливане кремлевского пропагандистского радиовещания;

использование тактики дронов-камикадзе при нападении.

"Использование FPV-дронов — это ноу-хау все-таки нашей войны. Никто другой, как люди, которые прошли наш театр военных действий, не могли такого делать. Поскольку там не было нас, значит это были россияне", — подчеркнул Буданов.

По его словам, если конфликт будет ограничен по времени до нескольких недель, то в принципе не о чем волноваться. Однако, если ситуация затянется, вполне понятно, что будут определенные проблемы с тем, что не только в Украину нужно будет поставлять вооружение и боеприпасы.

Глобальная война

Буданов рассказал, что по совокупности географии можно увидеть несколько конфликтов, которые на первый взгляд кажутся региональными, кроме Украины, но все они связаны между собой одними и теми же странами, которые вовлечены в эти процессы. Начальник ГУР МО подчеркнул, что мир достаточно быстро приближается к глобальной войне.

"Значительное количество украинцев находится в Израиле, и несколько сотен человек — в Секторе Газа. Это большая проблема. На днях была вывезена в Украину группа детей с подконтрольной Израилю территории. Что делать с Сектором Газа — этот вопрос мы сейчас все вместе пытаемся решить. Он стоит в приоритете", добавил Буданов.

Напомним, российский диктатор Владимир Путин встретился с премьер-министром Ирака Мухаммедом ас-Судани. Во время встречи он впервые решил прокомментировать войну между Израилем и боевиками ХАМАСа.

Также мы писали, что спикер МИД Украины Олег Николенко подтвердил гибель еще одного украинца от боевых действий в Израиле. Сейчас известно о трех наших гражданах, ставших жертвами нападения террористов ХАМАС на Израиль.