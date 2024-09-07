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Буданов прогнозує серйозні зміни в силовому блоці РФ — коли чекати

7 вересня 2024 19:40
Галина Шподарева - редактор
Буданов заявив про серйозні зміни у силовому блоці Росії та назвав строки
Кирило Буданов. Фото: скриншот
Галина Шподарева - редактор

Очільник Головного управління розвідки України заявив, що в Росії очікуються серйозні зміни в силовому блоці. За інформацією Кирила Буданова, це станеться упродовж двох місяців.

Про це Буданов сказав у інтерв’ю "Радіо Хартія" у суботу, 7 вересня.

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За словами очільника ГУР, на Росію чекають серйозні зміни у силовому блоці — ротації у керівництві силового блоку держави-агресорки світ побачить протягом найближчих двох місяців.

"Переламу на полі бою ще не сталося. Але усе поряд. Не може все життя так тривати — ресурси не є нескінченними, ні у нас, ні у них. Стосовно російської сторони — у найближчі два місяці там сплановані заміни серйозні у силовому блоці. Як вони відбудуться — побачимо скоро. Не так довго лишилось чекати", — заявив очільник ГУР.

Праворадикальні рухи в Росії

За словами Буданова, у Росії "не все так гладко, як вони хочуть показати": режим Путіна розхитують праворадикальні рухи, що з'являються у РФ, "як гриби після дощу". Деякі з новоутворених праворадикальних рухів мають сепаратистське спрямування. Як приклад Буданов назвав сепаратистський рух у Смоленській області "Смоляндія". 

"Там такі рухи є, які мене дуже дивували й в яких регіонах вони існують", —  додав очільник ГУР.

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