Буданов заявил о серьезных изменениях в силовом блоке России и назвал сроки

Кирилл Буданов. Фото: скриншот

Глава Главного управления разведки Украины заявил, что в России ожидаются серьезные изменения в силовом блоке. По информации Кирилла Буданова, это произойдет в течение двух месяцев.

Об этом Буданов сказал в интервью "Радио Хартия" в субботу, 7 сентября.

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По словам главы ГУР, Россию ждут серьезные изменения в силовом блоке — ротации в руководстве силового блока государства-агрессора мир увидит в ближайшие два месяца.

"Перелома на поле боя еще не произошло. Но все рядом. Не может вся жизнь так продолжаться — ресурсы не бесконечны, ни у нас, ни у них. Относительно российской стороны — в ближайшие два месяца там спланированные серьезные замены в силовом блоке. Как они состоятся — увидим скоро. Не так долго осталось ждать", — заявил глава ГУР.

Праворадикальные движения в России

По словам Буданова, в России "не все так гладко, как они хотят показать": режим Путина расшатывают праворадикальные движения, которые появляются в РФ "как грибы после дождя". Некоторые из новообразованных праворадикальных движений имеют сепаратистскую направленность. В качестве примера Буданов назвал сепаратистское движение в Смоленской области "Смоляндия".

"Там такие движения есть, которые меня очень удивляли и в каких регионах они существуют", — добавил глава ГУР.